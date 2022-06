Jak przeżyć w starożytnym Egipcie - recenzja książki

Poznańskie

Na temat kraju faraonów powstały niezliczone publikacje mniej lub bardziej naukowe. Autorka Jak przeżyć w starożytnym Egipcie postanowiła nieco zmienić konwencję i przybliżyć współczesnym czytelnikom ten dawny świat w formie przewodnika turystycznego. Co jeszcze przemawia za oryginalnością tej pozycji? Otóż język. Autorka pisze w sposób niezwykle przystępny i bardzo przyjazny dla czytelnika, który wcale nie musi być naukowcem, studentem historii czy znawcą tematu. Co więcej, Booth bardzo często zwraca się do czytelnika w sposób bezpośredni. Oczywiście ten zabieg ma w sobie dużo wdzięku i zmniejsza dystans między autorką a czytającym, ale dla niektórych może to być drażniące. Cóż, kwestia gustu.

Ten niezwykły przewodnik, jak każda książka mająca na celu przyciągnięcie turystów skupia się przede wszystkim na pozytywach, a także obejmuje bardzo szczególny czas dla Teb, który w historiografii określany jest mianem „złotego wieku”. Nic dziwnego, nikt nie chce czytać nieszczęściach i kryzysie, a przyjechać do miejsca dotkniętego trudną sytuacją, to już w ogóle. Oprócz tego jest to najlepiej udokumentowany okres w dziejach Egiptu, zatem było w czym wybierać.

Charlotte Booth jest uznaną specjalistką w tematyce starożytnego Egiptu. Jest doświadczona, jeśli chodzi o popularyzowanie wiedzy -prowadziła program na Discovery o dość pikantnej tematyce dotyczącej starożytności. Tę umiejętność widać bardzo dobrze podczas lektury.

Autorka skupia się nie tylko na aspektach, które mogłyby zainteresować turystę, jak na przykład geografia czy klimat. Stara się nam przybliżyć każdy aspekt życia, a także struktury społeczne i religijne. Ci, którzy mieli okazję zwiedzać kraj faraonów, zapewne zauważą, że pewne rzeczy się nie zmieniły.

Jak przeżyć w starożytnym Egipcie jest książką, którą można zakwalifikować do pozycji popularyzujących wiedzę, ale w sposób łatwy, lekki i przyjemny. Oprócz solidnej dawki informacji dla osób nieobeznanych z tematem dostaniemy także mnóstwo ciekawostek.

Książka nie jest długa, czytelnik nie zdąży się znudzić, to fakt. Po zakończeniu lektury pozostaje pewien niedosyt. Komu spodoba się ta pozycja? Myślę, że z powodzeniem można ją polecać każdemu. Czy po lekturze będziecie chcieli przenieść się w czasie do starożytności? Sprawdźcie sami.