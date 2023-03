Kirby’s Return to Dream Land Deluxe - recenzja gry

fot. Nintendo

Sympatyczny Kirby na przestrzeni lat dał się poznać jako istota nie tylko różowa i niezwykle głodna, ale też wyjątkowo uczynna. Wyraz tej uczynności daje również w Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. Gdy w okolicy rozbija się statek kosmiczny niejakiego Magolora, bohater od razu rusza mu na pomoc. I tak rozpoczyna podróż w celu znalezienia rozsianych po świecie części niezbędnych do naprawy pojazdu.

Nie będzie to jednak podróż zbyt długa, bo ukończenie siedmiu światów (na każdy z nich składa się kilka etapów) średnio wprawnym graczom zajmie około 5, może 6 godzin. Wynika to przede wszystkim z raczej niskiego poziomu trudności, który wyraźnie został zbalansowany pod wszystkich odbiorców, także tych młodszych. Wyzwania platformowe nie sprawiają większej trudności, bo Kirby może bez problemu przelatywać nad przepaściami czy omijać w ten sposób inne przeszkody terenowe. Walka z napotkanymi przeciwnikami również jest prosta. I choć czasami możemy utracić nieco zdrowia, to jednak co chwilę natrafiamy na przedmioty, które pozwalają je uzupełnić.

Większych trudności nie sprawiają też bossowie, co po części wynika ze wspomnianego już poziomu trudności, a po części z ich powtarzalności. O ile najpotężniejsi z przeciwników, na których trafiamy pod koniec każdego świata, są unikalni, o tyle już inni się powtarzają. A to sprawia, że szybko uczymy się ich sztuczek i doskonale wiemy, jak na nie reagować.

Gdyby mimo tego gra była dla kogoś zbyt trudna – na przykład dla najmłodszych graczy – to z pomocą przychodzi lokalny co-op oraz dodatkowy tryb z asystami, którego nie było w oryginalnej wersji tej produkcji. Po jego aktywacji Magolor zainterweniuje, gdy Kirby spadnie w przepaść i uchroni go przed utratą życia. Towarzysz pojawi się również w momencie, gdy utracimy jedną ze specjalnych mocy i podrzuci nam ją ponownie. Nie jest to jedyna nowość, o jaką zadbali twórcy przy okazji wypuszczania odświeżonej wersji na Nintendo Switch.

Bez wątpienia jednym z najciekawszych dodatków jest epilog zatytułowany Magolor Epilogue: The Interdimensional Traveler, w którym mamy okazję pokierować Magolorem i pomóc mu w odzyskaniu jego magicznych zdolności. To ponad 20 nowych etapów. I choć pojawia się tam delikatny recykling bossów z "głównej" części przygody, to i tak cieszy fakt, że zadbano o całkiem solidną porcję nowej zawartości. Może to przekonać do zakupu osoby, które mają już ograny oryginał na Wii.

Gracze mogą udać się też do parku rozrywki o nazwie Merry Magoland. To osobna lokacja, pełniąca funkcję centrum, z którego mamy łatwy dostęp do szeregu minigier. Te można rozgrywać zarówno solo z przeciwnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję, jak i z innymi graczami w lokalnym multiplayerze dla maksymalnie czterech osób. Pierwsza opcja nudzi się bardzo szybko – jest raczej taką ciekawostką – ale druga może być całkiem niezłym pomysłem na spędzenie czasu z rodziną czy przyjaciółmi. Dodatkową motywacją do zabawy w Marry Magoland mogą być bilety, które zdobywa się w toku rozgrywki, a następnie można wymienić na maski dla głównego bohatera.

fot. Nintendo

Listę nowości domykają dwie nowe moce, które może pozyskać Kirby. Jedna pozwala mu zmienić się w mecha i atakować wrogów z dystansu przy pomocy laserowych pocisków, a dzięki drugiej jest w stanie wykorzystywać w walce piasek. Łącznie takich mocy jest ponad 20, a więc trudno narzekać na brak różnorodności. Każdy gracz powinien bez większych problemów znaleźć coś, co przypadnie mu do gustu!

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe to kolejne po Metroid Prime Remastered odświeżenie klasyka, które oferuje coś więcej niż tylko proste podbicie rozdzielczości i płynności rozgrywki. Zmian względem wersji na Wii jest znacznie więcej. Modele postaci i przeciwników doczekały się czarnego obrysu, co nadało im bardziej kreskówkowy charakter, tła mają zdecydowanie więcej detali, a w niektórych przypadkach zdecydowano się na zmianę barw na nieco jaśniejsze, lepiej pasujące do lekkiego charakteru gry. Wygląda to po prostu bardzo dobrze – śmiało można zestawić to ze współczesnymi platformówkami 2D, dostępnymi na Nintendo Switch.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe to dobra propozycja dla fanów dwuwymiarowych platformówek, którzy mają ochotę zrelaksować się po bardziej wymagających przedstawicielach tego gatunku. Gra świetnie sprawdzi się również w przypadku młodszych graczy, a nowa zawartość sprawia, że tytuł ten może przypaść do gustu także tym osobom, które doskonale znają oryginał z 2011 roku.

Plusy:

+ ulepszona oprawa;

+ dodatkowy tryb z asystami dla najmłodszych;

+ sporo nowej zawartości.

Minusy:

- nawet z nową zawartością gra jest dość krótka;

- powtarzający się bossowie.