Nie chcesz wiedzieć – recenzja książki

Agata Nowak, używająca pseudonimu Madame Agat, jest zbliżającą się do czterdziestki specjalistką dywinacji, potocznie zwanej wróżbiarstwem. Mieszka na skraju wioski niedaleko Warszawy. Całą wiedzę i umiejętności przekazała jej nieżyjąca już matka, z wyłączeniem informacji o ojcu.

Pewnego dnia przyjmuje w swoim gabinecie atrakcyjnego mężczyznę, Michała Brolika, który w trakcie wizyty wręcza jej fotografię, a następnie na jej oczach popełnia samobójstwo. W domu Agaty, tuż po zakończeniu czynności policyjnych, pojawia się Wiktoria Mazur, kilkanaście lat starsza od niej, warszawska dziennikarka. Proponuje głównej bohaterce wywiad na wyłączność, mogący zaowocować także wydaniem książki. Agata się waha, lecz gdy odkrywa, że włamywacz przetrząsający jej gabinet tak naprawdę czyha na jej życie, ucieka z własnego domu i zwraca się o pomoc do Mazur.

Kobiety rozpoczynają prywatne śledztwo. W trakcie podróży przez Polskę dążą do poznania prawdy o Michale Broliku, która poruszy najmroczniejsze karty historii sprzed czterdziestu lat oraz zrujnuje podstawy świata Agaty. A wszystko wskazuje na to, że to jej ojciec jest przyczyną wydarzeń, w które wplątuje ją Brolik. Podczas podróży kobiety mają także swoje cele do zrealizowania. Przed kim i dlaczego Agata musi uciekać? Jaki wpływ na przyszłość będą miały ich odkrycia?

Nie chcesz wiedzieć to bardzo dobry gatunkowo thriller. Początkowo wydawać się może, że rozpoczynamy spotkanie z nieprzeciętną główną bohaterką i typową fabułą. Jakże można się chwilę później zdziwić!

Bartosz Szczygielski kreuje głównego bohatera niestatystycznego, wycofanego społecznie, który powinien żyć najpóźniej w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Tym samym Agatę Nowak, mimo że jej historia jest intrygująca, ciężko jest polubić. Czuję dystans do młodej kobiety, nieposiadającej rodziny i znajomych, samotnie mieszkającej na skraju wioski, którą opuściła tylko raz na jednodniowy wyjazd do Warszawy. W dużym kontraście autor tworzy pozostałych bohaterów, w tym drugą postać pierwszoplanową, Wiktorię Mazur.

Książka Bartosza Szczygielskiego jest zbudowana w nieszablonowy sposób. Autor dzieli powieść na rozdziały, tytułując je nazwami kilku kart spośród talii tarota, nawiązując do działalności głównej bohaterki. Posługuje się bardzo przystępnym językiem. Narrację prowadzi bardzo spokojnie, wyciszając czytelnika i usypiając jego czujność. Nie jesteśmy jednak w stanie wybiegać myślami przed aktualną narrację - autor na to nie pozwala, bo nawet się nie zorientujemy, kiedy powraca z gwałtownym uderzeniem akcji.

Nie chcesz wiedzieć to inteligentnie napisany i niesamowicie wciągający thriller z trzema wariantami kulminacji akcji. Pomimo zastosowania niekonwencjonalnej budowy Bartosz Szczygielski domyka w bardzo spójny sposób wszystkie rozpoczęte wątki. Zakończenie książki zupełnie nieprzewidywalne nadaje sens całej powieści.

Najnowsza powieść Bartosza Szczygielskiego to fenomenalnie intrygująca pozycja o zaskakującej konstrukcji, w której to wydarzenia z przeszłości odgrywają główną rolę. Nie chcesz wiedzieć to podróż po fascynującym świecie tarota, w którym karty jedynie wskazują drogę oraz historia o kształtowaniu swojej przyszłości poprzez odkrycie przeszłości.