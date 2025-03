Niezwyciężony - sezon 3, odcinek 6 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Prime Video

W szóstym odcinku Niezwyciężonego nie dostaliśmy kolejnej historii ze znanymi złoczyńcami, ale poznaliśmy nową, potężną postać. To Scott Duvall, którego siostra i siostrzenica zginęły podczas walki Invincible’a z Omni-Manem w Chicago w 1. sezonie. Te wydarzenia mocno zapadły w pamięć. Śledzenie ich z perspektywy cywilów również przyprawiało o dreszcze. Ten pojedynek nie tylko zniszczył miasto, ale również odbił piętno na ludzkich życiach.

Powerplex to bardzo ciekawy antagonista, który nie jest złym człowiekiem. Nie chciał nikogo krzywdzić, tylko skonfrontować się z Markiem. Po prostu tragiczne okoliczności sprawiły, że jest postrzegany jako złoczyńca. Bezsilność w wymierzeniu sprawiedliwości według prawa popchnęła go na tę ścieżkę. Może nie jest aż tak karykaturalny jak Słoń, który również stara się zwrócić uwagę na pewne kwestie dotyczące zwierząt, ale wyraźnie nie czuł się pewnie w roli tego „złego”. W komiksie Powerplex nie wydawał się zbyt groźnym przeciwnikiem, pomimo że po naładowaniu się energią kinetyczną stawał się całkiem potężny. Łatwo można było go zlekceważyć, a wręcz naśmiewać się z jego nieporadności. W serialu jednak twórcy podeszli nieco poważniej do tego bohatera, żeby nie odwracać uwagi od jego prawdziwych intencji, motywowanych złością i zemstą. Nawet trochę zapowiadali dramatyczne wydarzenia. Mimo wszystko znalazło się miejsce na humor: twórcy pogrywali z Powerplexem, wrzucając kartę openingu, gdy ten co chwilę wypowiadał nazwę Invincible. To mimowolnie rozbawiało.

fot. Prime Video

Po kilku nieudanych próbach Powerplex w końcu zmusił Marka do konfrontacji, gdy upozorował porwanie żony i syna. Sama walka była… elektryzująca, intensywna, ale nie porywająca. Chęć zemsty przerodziła się w jeszcze większą tragedię, bo atak na Invincible’a spowodował śmierć jego najbliższych w makabrycznych okolicznościach. To naprawdę mnie zszokowało. Emocji dodał jeszcze Aaron Paul, który podkładał głos Powerplexowi. Aktor już wcześniej dubbingował animowane postaci, np. Todda w BoJacku Horsemanie, ale teraz dał prawdziwy popis aktorstwa. Zagrał kapitalnie, dzięki czemu doskonale odczuwaliśmy ból postaci oraz jego złość. Jeszcze bardziej mi zaimponował, gdy Powerplexowi nie spodobały się wyjaśnienia Marka. Cichym głosem pogroził mu, że go znajdzie, jak tylko wydostanie się z więzienia. Przyprawiał o ciarki, bo brzmiał jak prawdziwy złoczyńca. Jak osoba, której nie można lekceważyć! Jak ktoś, kto nie cofnie się przed niczym, bo nie ma już nic do stracenia.

Dobrze, że twórcy połączyli mocny wątek Powerplexa z rocznicą wydarzeń w Chicago, aby przedstawić perspektywę Marka. Z jednej strony wciąż ma poczucie winy z powodu tylu ofiar, ale zdał sobie sprawę, że do tej pory był chroniony przez rząd. Nie musiał stawiać czoła ludziom, których te wydarzenia dotknęły bezpośrednio. Przy okazji jeszcze Oliver wypytywał brata o to, czy ludzie są w stanie wybaczyć Omni-Manowi jego straszne uczynki. Rzadko w superbohaterskich produkcjach mamy do czynienia z tak głęboką analizą czynów obdarzonych mocami herosów, których działania czasem przynoszą więcej szkód niż pożytku. Nie wszystko jest biało-czarne. Oliver zwrócił uwagę, że jego ojciec nie był złym człowiekiem przez większość czasu na Ziemi, a Mark dodał, że miał dwa oblicza. Scenarzyści naprawdę mądrze prowadzą te dialogi. Nie udzielają jednoznacznych odpowiedzi, ale dają szansę widzom na przemyślenia i własny osąd.

W międzyczasie śledziliśmy wątek Rexa i Rae. Kobieta postanowiła odejść, ponieważ nie chce już ryzykować życiem, by ratować innych. Z kolei mężczyzna nie potrafi zrezygnować z Rex Splode, bo to jego tożsamość. Nie wyobraża sobie być kimś innym. To było interesujące, bo poznaliśmy dwa odmienne spojrzenia na superbohaterstwo. Uczucie między nimi się rozwija, a sam wątek nabrał romantycznego charakteru.

Z kolei Rudy’emu udało się stworzyć pas, który powstrzymuje klątwę Amandy przed stawaniem się coraz młodszą po każdej transformacji. Jest to na pewno solidny krok naprzód w tym wątku, ale mimo wszystko inne historie bardziej angażowały. Ekscytowała szczególnie końcówka, bo Angstrom Levy, który jednak żyje, zebrał grupę Niezwyciężonych z innych wymiarów i szykuje się do zemsty na naszym Marku. Nie wiemy, jak silni są, ale nawet jeśli dorównują mu mocą i wytrzymałością, to stanowią ogromne zagrożenie dla Ziemi.

W szóstym odcinku nie brakowało akcji. Powerplex walczył też z Atom Eve oraz Rzeźbiarzem Ciał. Animacja wyglądała jak zwykle bardzo dobrze. Sporo uwagi poświęcono również innym aspektom oraz pogłębianiu historii. To wszystko dostarczyło sporo emocji. A największe są dopiero przed nami!