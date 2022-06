O jaskiniowcu, który podróżował w czasie - recenzja książki

Rebis

Terry Pratchett jest znany polskim czytelnikom. Ci, którzy mieli okazję zapoznać się z jego twórczością, cenią ją za ironię, specyficzne poczucie humoru, opary absurdu i gdzieś między wierszami poukrywane przesłania.

Pozycja O jaskiniowcu, który podróżował w czasie jest zbiorem wczesnych opowiadań Pratchetta, które publikował w gazetach. Warto o tym pamiętać, gdy będziemy po nie sięgać. Oprócz tego pamiętajmy, że są to teksty skierowane do młodszych odbiorców. W tych opowiadaniach autor nie podejmuje wyrafinowanej gry z czytelnikiem, nie oferuje nam wymagającego poczucia humoru. Wszystko jest prostsze i weselsze. Widać, że próbował podejść do sprawy nieco bardziej ambitnie, używa trudniejszych słów, które opatrzone są gwiazdką, a tłumaczenia mamy na dole strony. Jak zawsze docenia inteligencję czytelników, dając wiele odniesień kulturowych, do mitologii itd.

Mając gdzieś z tyłu głowy to, że jest to fragment bardzo wczesnej twórczości pisarza, możemy obserwować, jak wyglądały jego początki. Widać, że Pratchett obrał sobie pewną drogę w pisarstwie i konsekwentnie się jej później trzymał. No, może poza tym, że akcja opowiadań nie jest umieszczona na Dysku.

Jeśli o samą ocenę tekstów, to przede wszystkim jest to zbiór opowiadań, który rządzi się swoimi prawami. Wśród 18 tekstów znajdziemy te, które nam przypadną do gustu i poruszą. Niestety, zdarzą się takie, które niespecjalnie nas zachwycą. Mnie osobiście szczególnie urzekł tekst z komputerem i o przygodach tytułowego jaskiniowca. Oczywiście, Pratchett już nawet w tej wczesnej fazie pisarstwa jest na tyle dobry, że nie będziemy mieli poczucia straconego czasu. Jest to kawał dobrej rozrywki, która spodoba się młodszym i starszym.

Jakby to dziwnie nie zabrzmiało, książka ma w sobie coś kojącego. Jest bardzo ładnie wydana. W środku naszpikowana jest ilustracjami utrzymanymi w szarych barwach. Kolor papieru i to, jaki jest w dotyku, także są bardzo przyjemne. Oczy mogą przy niej odpoczywać ze względu na odstęp między wierszami i wyrazistą czcionkę.

Jest to jedna z tych bardzo bezpiecznych i uniwersalnych książek. Ci, którzy sięgną po ten zbiór przez sentyment do Pratchetta, nie powinni czuć się zawiedzeni, a najmłodszym się spodoba.