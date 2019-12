Proxima - recenzja filmu

Miłośnik literatury amerykańskiej XX wieku, zwierząt, szczerej i prostej poezji, odkrywania nowych smaków, gór i niezrozumiałej sztuki. O kinie i serialach aż głupio wspominać - to chyba oczywiste, inaczej by mnie tu nie było. Każde kino jest dobre, jeśli wywołuje emocje. Od prostej rozrywki aż po głębokie refleksje. Sęk w tym, że na refleksje jest czas od rana do wieczora, a rozrywka jest czymś unikalnym. Popkultura jest cudem, ale to Gwiezdne Wojny dzierżą berło.