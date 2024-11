Przeciąć czas - recenzja filmu

fot. Netflix

Gatunkowe wariacje zawsze są atutem, ponieważ pójście na łatwiznę, zgodnie ze schematami, jest zwyczajnie nudne. Film Przeciąć czas, podobnie jak Zatrzymać morderstwo, opowiada o podróży w czasie i chęci powstrzymania serii morderstw. Tym razem udajemy się do 2003 roku, a nie do lat 80., co dla młodych odbiorców może być bardziej interesujące. Problem polega na tym, że nie musimy mieszkać w USA, by widzieć, że rzeczywistość przedstawiona na ekranie ma mało wspólnego z prawdą. Wystarczyło żyć w tych czasach i na bieżąco śledzić popkulturę, by dostrzec, że w produkcji coś wyraźnie zgrzyta. Niektóre aspekty zostały przesadnie uproszczone, co negatywnie wpływa na wiarygodność fabuły.

Nie przeczę – pomysł na film jest dobry. Bohaterka przypadkiem natrafia na wehikuł czasu i cofa się do 2003 roku. Życie dziewczyny zostało zdefiniowane przez śmierć siostry, której nigdy nie poznała. Krewna zginęła z rąk seryjnego mordercy. Pojawiające się dylematy pozwalają urozmaicić fabułę i stawiają kilka ciekawych pytań. Na początku da się dostrzec w tym sens, jednak... im dalej, tym gorzej.

Podróże w czasie wymagają ustalenia konkretnych zasad, by widz mógł zaakceptować przedstawioną historię. Twórcom niezbyt na tym zależało – albo serwują niedomówienia, albo mówią jedno, a robią drugie. Przez większość filmu pojawiają się trudne pytania o tragiczne następstwa zmiany przeszłości. Są trafne, ale nie mają żadnego znaczenia. Pomimo zmian dokonanych w przeszłości nie widzimy absolutnie żadnej negatywnej konsekwencji wydarzeń. Trudno więc uwierzyć w finał tej opowieści. To jedynie pusta zabawa gatunkowa, na którą szkoda czasu, bo takie rozwiązania wątku nie daje satysfakcji.

Film został oznaczony na Netfliksie jako horror, ale nie ma w nim nic strasznego. Konwencja bardziej przypomina komediowy slasher – jest lekko, humorystycznie, a działania mordercy są schematyczne. Nie zmienia to jednak faktu, że ogląda się to dobrze, pomimo wielu przewidywalnych elementów. Pod kątem czysto rozrywkowym wypada poprawnie, choć gorzej w porównaniu do Zatrzymać morderstwo. W nowej produkcji jedynie końcowy twist z zabójcą jest ciekawy. Niestety, przez uproszczenia dotyczące podróży w czasie i brak wynikających z tego konsekwencji film okazuje się kolejnym zmarnowanym potencjałem.

Przeciąć czas to film, który wywołuje mieszane uczucia. Na początku pozytywne, bo fabuła intryguje. Ma też kilka ciekawych pomysłów i twistów. Gdy jednak na końcu okazuje się, że z tych wszystkich zagrożeń, o których była mowa, nic nie wynika, pozostaje lekkie rozczarowanie. Im dłużej się o nim myśli, tym bardziej dostrzega się niewykorzystany potencjał. Produkcja nie jest warta Waszego czasu.