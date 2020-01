Psy 3. W imię zasad - wideorecenzja

Ponad ćwierć wieku kazał czekać Władysław Pasikowski na kontynuacje historii Franza Maurera. W latach 90. Psy mocno rezonowały z publiką, a zawarte w nich teksty utkwiły w leksykonie polskich powiedzień. Czy debiutujące po prawie trzech dekadach latach zwieńczenie serii ma szansę powtórzyć sukces pierwszej części? Zobaczcie naszą wideorecenzję filmu Psy 3. W imię zasad.

A jak wam podobały się Psy 3? Co myślicie o takim zwieńczeniu historii Franza Maurera?

