Quiz Lady - recenzja filmu

Quiz Lady ma bardzo mocną zaletę w postaci obsady. Awkwafina oraz Sandra Oh stanowią o sile tej komedii, bo ich niecodzienny duet sprawdza się kapitalnie. Czuć chemię między aktorkami. Ich bohaterki są zupełnie różne, co oczywiście generuje zabawne sytuacje. Obie wpisane są w pewne stereotypy, ale udaje im się wyciągnąć z tego coś więcej. Ich relacja trafia prosto w serce i dobrze działa na ekranie. Historia sióstr, które wyruszają w podróż, niesie za sobą ważne przesłanie dotyczące więzi rodzinnych i przyjaźni – idealnie wybrzmiewa to w kulminacji.

Cała historia jest prosta i troszkę kuriozalna. Zaczyna się od tego, że gangsterzy (jak początkowo się wydaje) porywają pieska. Siostry, aby go odzyskać, muszą spłacić dług matki. By zdobyć pieniądze, decydują się na udział w ulubionym teleturnieju postaci granej przez Awkwafinę. To jest tylko punkt wyjścia do ukazania relacji sióstr. Twórcy potrafią rozśmieszyć widzów, ale nie popadają w przesadę ani nie wprowadzają wymuszonych gagów. Nie ma tu wiele humoru, ale gdy już się pojawia (najczęściej ten sytuacyjny), to jest on naturalny, prosty i subtelny. Nie uśmiejecie się do łez, ale film pozostawi Was z pozytywnym wrażeniem. A o to też chodzi w komediach.

Teleturniej to też swoista satyra programów, które przez lata emitowane były w USA. Dzięki postaci granej przez Jasona Schwartzmana udaje się pokazać je w krzywym zwierciadle i wyśmiać pewne absurdy. Jednak prowadzący program (Will Ferrell) prezentuje nam też drugą stronę medalu: tę ludzką, emocjonalną i prawdziwą – przypomina nam, że taka forma rozrywki jest dla niektórych bardzo ważna. Rozmowy bohaterki (Awkwafina) z idolem świetnie to oddają i nie popadają w banały czy absurd. Występ w teleturnieju staje się swoistą metaforą dojrzewania i radzenia sobie z traumami dzieciństwa. Okazuje się, że program był dla siostry ucieczką od rzeczywistości. Brak pewności siebie, zamknięcie na świat i inne budowane przez lata mury muszą zostać skruszone, by bohaterka mogła zacząć żyć pełnią życia. To proste przesłanie, ale droga, którą przeszła postać, i kulminacja wątku, w pełni satysfakcjonują.

Quiz Lady to solidna i przyjemna rozrywka. W trakcie seansu można otrzymać dawkę pozytywnej energii. Może i nie zapisze się w Waszej pamięci, ale na pewno rozbawi. Warto pochwalić pewne rozwiązania realizacyjne (np. gdy bohaterka jest pod wpływem narkotyków), które podkreśliły charakter produkcji. Warto obejrzeć!