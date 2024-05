Star Trek: Discovery - sezon 5, odcinek 8 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Wyprawa do archiwum z kulturowymi skarbami jest jednym z lepszych wątków w serialu Star Trek: Discovery. To powiew świeżości – mamy wrażenie, że odkrywamy coś nieznanego, tajemniczego i interesującego. Z tego właśnie słynął Star Trek. Szkoda więc, że Discovery w tym sezonie zminimalizował ten aspekt do pierwszych odcinków. Wyprawa okazuje się intrygująca, bo w końcu skupiamy się na wskazówce, a w tle pojawia się zagrożenie ze strony ścigających Breenów. Ten wyścig z czasem i nadciągająca zagłada budują lekkie napięcie i odpowiednie walory rozrywkowe.

Test Michael jest zaskakująco udany. Bohaterka nie jest już perfekcyjną, wszechwiedzącą zbawicielką galaktyki. Twórcy chyba zdali sobie sprawę z krytyki w poprzednich sezonach, dlatego Burnham w końcu jest ludzka. Widzimy jej słabości, lęki, fobie, traumy i problemy. To pozwala – prawdopodobnie pierwszy raz w tym serialu! – dostrzec w niej człowieka z krwi i kości, a nie chodzący ideał. To cieszy i staje się mocną zaletą produkcji. Tylko szkoda, że na taki moment musieliśmy czekać aż do ostatniego sezonu.

Smuci fakt, że Book jest tak marnowany w tym sezonie. Twórcy w ogóle nie mają na niego pomysłu. Wykorzystanie aktora jako personalizacji programu komputerowego w podświadomości Michael sprawiło, że przynajmniej miał coś do roboty, bo jako Book snuł się bez celu. Mamy tutaj emocjonalną scenę z artefaktem z jego planety, która wydaje się wciśnięta na siłę: Book niby to przeżywa, ale minutę później mamy wrażenie, jakby tej sceny nie było. Zero wpływu, emocji czy konsekwencji. Po co więc to pokazywano?

Star Trek: Discovery - sezon 5, odcinek 8

Motyw Moll na statku Breenów pozostawia wiele do życzenia. Sytuacja jest naciągana. Wciąż mówili nam, że kultura Breenów nie akceptuje takich związków jak Moll i La'ka, a później dostaliśmy scenę wywracającą koncept do góry nogami. Moment po zabiciu szefa – gdy Moll w wywołującej zażenowanie, sztucznej i pozbawionej sensu scenie wspomina o La'ku i jego statusie – jest karygodnie nakręcony i psuje odbiór. Teraz do czasu powrotu ukochanego będzie ona ich przywódczynią? Moll i La'k to najgorsze postacie w dziejach tego serialu, a ten motyw pozbawiony jest sensu i nie buduje optymizmu na przyszłość. To sprzeczne ze wszystkim, co twórcy mówili nam o Breenach.

Najgorsza jest jednak końcówka. Twórcy nie mieli na nią żadnego pomysłu. Naciągana, nieciekawa i wymuszona! Powinniśmy już dotrzeć do celu i zobaczyć ostateczne starcie, ale czeka nas kolejny odcinek. Trudno uwierzyć w to, że Jonathan Frakes – reżyser najlepszych odcinkowych Star Treków w ostatnich latach! – w kolejnym epizodzie przygotował dla nas coś dobrego.

Serial Star Trek: Discovery stracił sens w 5. sezonie, ale ma dobre momenty, co ten odcinek udowadnia. Ma też niemało kiepsko rozpisanych i wyreżyserowanych pomysłów, które jedynie psują odbiór.