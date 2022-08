Starożytna Grecja. Od prehistorii do czasów hellenistycznych - recenzja książki

Poznańskie

Starożytna Grecja ma w sobie coś magicznego. Czy jej fenomen tkwi w mitologii, która oprócz formy pisanej jest eksploatowana na wszystkie możliwe sposoby przez popkulturę? Czy może po prostu gdzieś mamy w tyle głowy, że tkwi u podstaw kultury europejskiej? Autor nie próbuje odpowiedzieć na te pytania. T. R. Martin serwuje nam solidną dawkę wiedzy w bardzo dobrym, popularyzatorskim wydaniu.

Przede wszystkim warto przyjrzeć się historii powstania samej książki. Starożytna Grecja została napisana 20 lat temu jako dodatek do interaktywnej biblioteki dla studentów. Z biegiem czasu ta narracja była rozszerzana i w końcu wydana na papierze. To nie jest podręcznik do historii starożytnej. Myślę, że bardziej by pasowało tu określenie – skrypt dla studentów.

Na kartach dziesięciu rozdziałów autor przedstawił najważniejsze wydarzenia i przemiany – od przybycia ludności indoeuropejskiej aż do epoki hellenistycznej. Martin nie pisze jedynie o wydarzeniach historycznych. Dużo miejsca poświęca na przybliżenie czytelnikowi układów w społeczeństwie, filozofii i religii itd.

Martin napisał pracę bardzo zwięzłą i przemyślaną. Fakty przedstawia w sposób ciekawy i przystępny. Nie jest to bynajmniej jeszcze jedna sucha rozprawa naukowa. Autor serwuje czytelnikom wiele ciekawostek i plastyczne opisy. Poza tym sporo miejsca poświęca sprawom życia codziennego starożytnych. W czasie lektury przyjemnym ubarwieniem są liczne cytaty ze starożytnych autorów. Bardzo ciekawe są fragmenty poświęcone demokracji wraz z odniesieniami do współczesności. Żałuję, że jest tak mało ilustracji i że są one czarno-białe, ale myślę, że wpłynęłoby to znacząco na cenę i objętość samej książki. Przestałaby być przyjemną pigułką.

Autor pisze o wielu rzeczach, w żadną zbytnio się nie zagłębiając. Nie jest to minus. Z pewnością założył, że jeśli czytelnika coś zainteresuje, to sobie sam to rozszerzy, znajdzie informacje choćby w internecie.

Dla kogo jest ta książka? Można śmiało powiedzieć, że dla każdego, kto nawet w niewielkim stopniu interesuje się tym okresem lub śródziemnomorską kulturą. Natomiast historycy mogą się nieco nudzić.