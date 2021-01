Syn nieskończoności - recenzja książki

We Need YA

Adam Silvera nie jest w Polsce pisarzem anonimowym, na przestrzeni ostatnich lat ukazało się kilka jego książek. Specjalizuje się w książkach dla młodzieży. I właśnie do tej kategorii należy zaliczyć jego najnowszą powieść, czyli Syna nieskończoności. To początek cyklu trzymanego w konwencji fantastyki, nieco budzącej skojarzenia z komiksowymi superbohaterami.

Silvera wykreował świat niby podobny do naszego, a jednak zupełnie inny. Wśród nas żyją ludzie obdarzeni potężnymi i nadprzyrodzonymi mocami. Niektórzy pragną tylko spokoju, inni próbują zmienić świat na lepsze… albo przynajmniej zachować status quo. A jest o co walczyć, bo są też ludzie, którzy pragną zdobyć moce, kradnąc je od magicznych istot lub tworząc alchemiczne wywary.

W tym świecie przyszło żyć dwóm braciom. Jeden to spokojny nastolatek niepewny swojej wartości, drugi zapalony youtuber opętany myślą o tym, że na osiemnaste urodziny (tak się dzieje) ujawnią się jego moce. Los oczywiście chce inaczej, co napędza relacje postaci i skłania je czasem do nieprzemyślanych, lekkomyślnych zachowań. Można położyć to zarówno na karb młodzieńczej fantazji, jak i stresu związanego z nową sytuacją i mniejszymi lub większymi tragediami, które dzieją się w ich otoczeniu.

Rzecz jasna zdarzają im się też czyny heroiczne i wspaniałe: a mają ku temu okazję, bo zostają wplątani w konflikt między wcześniej wymienionymi grupami. Stawka jest poważna, a co i rusz pojawiają się nowe tajemnice i zwroty akcji. Można kibicować bohaterom, przeżywać ich rozterki, ale też załamywać ręce nad ich lekkomyślnością i pochopnością w działaniach. Jednym słowem Silverze udaje się oddać porywczość młodzieńczego ducha, zdolnego do wielkich, choć nie zawsze przemyślanych zrywów.

Syn nieskończoności to typowa młodzieżowa lektura, pełna dynamicznej akcji i rozterek bohaterów opowieść. Silvera wie, co kręci jego czytelnika i właśnie takie fabuły tworzy. W omawianej książce zamknął pewien etap fabuły, ale jednocześnie pozostawił wiele otwartych wątków, więc można być pewnym, że w kolejnych częściach serii też będzie się działo.