Tarantino. Nieprzewidywalny geniusz - recenzja książki

Tom Shone w latach 1994-1999 pracował jako krytyk filmowy w London Sunday Time. Pisał również dla The New Yorker, The New York Times, The London Daily Telegraph oraz Vogue’a. Na swoim koncie ma biografie reżyserów – w tym Martina Scorsese, Christophera Nolana, Woody’ego Allena – czy Quentina Tarantino, która właśnie trafiła w ręce polskich czytelników.

Kto był brany pod uwagę przy castingu do Pulp Fiction, jak wyglądały spotkania z aktorami przed kręceniem Pewnego razu... w Hollywood, co oglądali filmowcy na planie Bękartów wojny – to tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi znajdują się w książce autorstwa Toma Shone’a.

Tarantino to twórca, którego się kocha albo nienawidzi. I to w swojej książce pokazuje Shone. Wszystko za sprawą przytoczonych wypowiedzi aktorów, innych reżyserów i wreszcie krytyków. Chociaż autor dorzuca garść informacji z życia prywatnego reżysera, to jednak w swojej publikacji skupia się głównie na filmach i osiągnięciach Tarantino na polu reżyserskim. Autor biografii podzielił ją na rozdziały, które opisują poszczególne filmy. Czytelnik ma okazję „przyjrzeć się” procesowi powstawania kolejnych dzieł twórcy. Towarzyszymy mu od chwili powstawania scenariusza, poprzez zatrudnianie aktorów, pracę na planie, aż do premiery i ocen krytyków.

Tarantino. Nieprzewidywalny geniusz to podróż po filmografii słynnego reżysera naszpikowana ciekawostkami i opisami sytuacji zza kulis. Dzięki nim uzyskujemy nowe spojrzenie na dobrze znane filmy. Shone przedstawia też to, jak wyglądały relacje twórcy z poszczególnymi aktorami, np. Samuelem L. Jacksonem czy Bradem Pittem. Pokazuje rytuały, które towarzyszą mu przy pisaniu scenariuszy i później na planach filmowych. Z publikacji fani Quentina dowiedzą się, dlaczego filmowiec tak bardzo lubi podoglądać publiczność w kinie.

W tym miejscu trzeba przestrzec wszystkich, którzy nie znają całego dorobku reżysera. Podczas omawiania poszczególnych filmów nie udało uniknąć się spoilerów, więc lepiej nie czytać rozdziałów dotyczących tych produkcji, których jeszcze nie mieliśmy okazji obejrzeć.

Opisując Quentina Tarantino, nie można skupiać się wyłącznie na jego dorobku reżyserskim. Trzeba pamiętać, że człowiek ten jest odpowiedzialny również za scenariusze – nie tylko do reżyserowanych przez siebie filmów. Shone oddaje sprawiedliwość twórcy i umieszcza w swojej książce rozdziały poświęcone produkcjom, do których Tarantino stworzył lub poprawiał scenariusze – np. Prawdziwy Romans, Urodzeni mordercy – oraz takie, w których filmowiec stanął po drugiej stronie kamery i zamienił się w aktora – m.in. Od zmierzchu do świtu.

Shone pokazał portret twórcy, który nigdzie nie pasuje, wyrywa się schematom zarówno jako reżyser, jak i aktor. Nikt nie wierzył, że odniesie sukces, a jednak jest jednym z najlepszych twórców Hollywood.

Tarantino. Nieprzewidywalny geniusz to pozycja napisana z lekkością, z nutką poczucia humoru, wciągająco – tak, że nie sposób się od niej oderwać. To fantastycznie wydana biografia, która bardziej przypomina album. Zaskoczyć może liczba zdjęć oraz plakatów. W całej książce jest ich ponad 250. Do tego fragmenty scenariuszy, cytaty, wycinki z wywiadów, recenzji – to wszystko tworzy całość, która z pewnością spodoba się fanom reżysera. To kompendium wiedzy ze świata filmu, po które powinien sięgnąć każdy miłośnik kina.