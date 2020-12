The Expanse: sezon 5, odcinek 4 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Amazon

The Expanse wreszcie odpala ładunki nuklearne i pokazuje to, w czym zawsze był najlepszy. Po dość niepozornym początku odcinka, fabuła stopniowo nabiera zawrotnego tempa, żeby osiągnąć zenit, gdzieś w drugiej połowie epizodu. Końcówka jednak mocno wyhamowuje – widać, że twórcy nie chcą wyprztykać się fabularnie już w tym momencie. Co więcej, udaje się jeszcze mocniej uwydatnić potencjał, jaki ma ta wspaniała opowieść. Fani Cyberpunka z pewnością zacierają ręce po tym, co zobaczyli w wątku Amosa. Pozostali miłośnicy science fiction również mogą poczuć się dopieszczeni. The Expanse udanie nawiązuje do najlepszych chwil w swojej historii.

Według wielu widzów to druga połowa trzeciego sezonu przyniosła jak na razie największe emocje. To ta część serialu miała najbardziej intensywną akcję i najmocniej wciągającą fabułę. Czwarty epizod piątego sezonu udanie nawiązuje do najlepszych momentów w historii The Expanse. Po raz kolejny twórcy świetnie zarządzają rytmem akcji. Przyjrzyjmy się poszczególnym wydarzeniom. Wraz ze stonowanym prologiem spotykamy Alexa i Bobby, którzy pozwalają sobie na refleksję w kwestii przyszłości Marsa. Atmosfera zagęszcza się w momencie niespodziewanego pęknięcia na murach placówki więziennej o zaostrzonym rygorze. Amos walczący o życie w zamkniętej przestrzeni z psychopatami dysponującymi śmiertelnie niebezpiecznymi wszczepami? Wszystko na to wskazuje, że już niedługo The Expanse zafunduje nam krwisty klaustrofobiczny thriller.

Amazon

Dalej jest jeszcze lepiej. Na Ziemię zaczynają spadać planetoidy Inarosa, a na scenę wkracza Chrisjen Avasarala. Obserwując ewolucje bohaterki od pierwszych sezonów, można dojść do wniosku, że z każdą kolejną serią zyskuje ona na temperamencie. Jej wyrazisty charakter eskalował, aż do teraz, kiedy to staje się dosłownie chodzącą furią. Mimo że osiąga apogeum, nie popada w śmieszność. Twórcy nie przerysowują postaci. Wcześniej mogła się wydawać manieryczna i nieautentyczna – teraz jej osobowość doskonale koresponduje z wydarzeniami, w które zostaje wrzucona. Segmenty z jej udziałem przypominają wątki prezydenckie z 24 godzin - na najwyższych szczeblach akcja toczyła się tam równie szybko co na polu bitwy Jacka Bauera. Tak jest i tutaj – perypetie Chrisjen generują podobne napięcie co losy Jamesa Holdena.

Kapitan Rocinante znów znajduje się w centrum wydarzeń. Szokująca śmierć Freda Johnsona i zuchwała kradzież protomolekuły to fabularne wisienki na torcie tej wspaniałej sekwencji science fiction. Doskonale napisane i jeszcze lepiej nakręcone – oprawa wizualna mile łechce oko, choć tu i ówdzie widać ograniczony budżet. Świetnie wypada pajęczy robot transportowy oraz próba jego zatrzymania przez Holdena. Podobnie prezentuje się zamach na Johnsona – zaskakująco, niekonwencjonalnie i bezkompromisowo. Takie rozwiązania podbijają wartość The Expanse, pokazując, że serial nie bawi się w sentymenty i wciąż trzyma się realistycznych, a nawet naturalistycznych rozwiązań.

fot. Amazon

Finał odcinka należy do Naomi i Marco Inarosa. Tutaj akcja wreszcie zwalnia do minimum, a sama opowieść staje się nieco dyskusyjna. Zastanawia przede wszystkim postać rewolucjonisty. Z jednej strony jego dążenia i cele są logiczne i zrozumiałe. Dyktat Ziemi i Marsa sprowadził Pasiarzy na granicę nędzy, gdzie codziennie toczy się walka o przetrwanie. Takiego stanu rzeczy nie są w stanie zmienić dyplomatyczne działania – znamy to przecież również z naszej rzeczywistości. Inaros rozpoczyna rewolucję, która jest uzasadniona i ma szansę na sukces. W związku z tym, że brama obcych pozwala ludziom na szerszą eksplorację kosmosu, Pasiarze będą mogli wreszcie rozwinąć się jako cywilizacja i zyskać na podmiotowości względem Ziemi i Marsa. Z drugiej jednak strony, Inarosa nie można nazwać inaczej niż zbrodniarzem. To, czego się dopuszcza, to ludobójstwo w czystej formie. W tej perspektywie jest on więc barbarzyńcą i szaleńcem. Jego przemówienie do świata (z anarchistycznym logo w tle) jest tyle patetyczne, co utopijne. Działania Inarosa z pewnością doprowadzą do krwawej wojny. Czy ktokolwiek wierzy, że Ziemianie i Marsjanie uznają warunki buntownika? Ciekawsza będzie jednak eksploracja umysłu rewolucjonisty. Z czego wynikają jego radykalne ciągoty? Czy rzeczywiście jest on jedynie szalonym idealistą? A może ma głębszy plan? W tym wszystkim najmniej interesująco jawi się Naomi. Można odnieść wrażenie, że zostaje wrzucona w ten wątek tylko po to, żeby ktoś z głównych bohaterów znajdował się blisko Inarosa. Miejmy nadzieję, że twórcom uda się tę historię doprowadzić do końca w zadowalający sposób.

O ile pierwsze trzy odcinki można było uznać za prolog, to czwarty stanowi już konkretne zawiązanie akcji, będące jednocześnie strzałem z grubej rury. The Expanse dał nam przedsmak tego, co najlepsze. Teraz czas na dalszą eksplorację tych dobrze rokujących motywów.