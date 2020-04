Western - recenzja komiksu

Rodzimy rysownik Grzegorz Rosiński oraz belgijski scenarzysta Jean Van Hamme to kultowi twórcy europejskiego komiksu, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Mamy bowiem do czynienia z autorami niezwykle popularnej (nie tylko w Polsce) serii Thorgal, w umiejętny sposób łączącej mitologię wikingów z wątkami zaczerpniętymi z literatury fantasy oraz klasycznego SF. Pomysłowy duet twórców, który działał wspólnie od 1976 roku ma na swoim koncie również wciągającą miniserię Szninkiel oraz recenzowany komiks (Western), którego trzecie już wydanie pojawiło się niedawno w cyklu Mistrzowie Komiksu. Poznajcie jednorękiego rewolwerowca, Nate’a Coltona, i otaczający go bezduszny świat.