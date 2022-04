Z miłości: sezon 1 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Z miłości to serial, który wbrew opisowi nie ma za wiele wspólnego z komedią romantyczną. Tak, jest to historia o związkach, ale nie są to baśniowe twory znane z tego gatunku. To raczej wiwisekcja romantycznych relacji. I nikt tu nie ma wydumanych ambicji, by zmieniać gatunek, zdobywać nagrody czy stworzyć coś przełomowego. Ten serial jest tak jakby trochę pomiędzy światami, stara się w lekki i przyjemny sposób opowiedzieć o miłości. Wysuwa trafne wnioski dotyczące współczesnych problemów, które trapić mogą każdego. Wszystko to okraszono poczuciem humoru, nieczęstym, ale trafiającym w punkt.

W centrum opowieści jest latynoska rodzina - co kulturowo ma znaczenie dla fabuły - ale mamy tu też inne pary z różnych pokoleń i światów. Dobrze ogląda się to, ile trudu wnoszą w pracę nad swoimi związkami. Możemy się od nich wiele nauczyć. Ich życie nie jest baśnią jak w typowych komediach romantycznych, bo dzieją się u nich rzeczy poważne i smutne, ale motywem przewodnim historii staje się nadzieja i... coś nieuchwytnego, pozytywnego. Oglądamy to z zainteresowaniem, bo nam zależy na bohaterach. Opowieść potrafi pobudzać ciekawość w prosty, niewymuszony sposób.

Trudno tak naprawdę kogoś tutaj wyróżnić z obsady. To serial, którego siłą jest grupa! Mamy rozmaite wątki, które czasem się ze sobą łączą. Każdy aktor buduje swoją postać z sympatyczną szczerością. Nawet jeśli bohater jest mocno wpisany w jakiś stereotyp, to nigdy nie jest oklepany czy nudny (aczkolwiek takie zdarzają się na dalszym planie). I to chyba jest najważniejsza zaleta tytułu. Ta prostota historii doskonale łączy się z ambicjami, by emocjonalnie i fabularnie to wszystko było po coś. Aktorzy wczuli się w konwencję, dali nam pięć odcinków, które mijają szybko i przyjemnie.

Z miłości to nie jest serial wybitny, ale trudno mu coś więcej zarzucić - no może miejscami zbyt mocno gra na stereotypach. Ma mocny fundament emocjonalny, dobrą obsadę i niegłupio przedstawienie wątki miłosne. "Fajne" to słowo, które perfekcyjne oddaje, z czym mamy do czynienia.