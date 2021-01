Zobacz plansze z dwóch tomów Hill House Comics. Dziś premiera

Egmont

Dzisiaj do sprzedaży trafił pakiet komiksów wydawnictwa Egmont, a wśród nich dwa pierwsze tomy z serii Hill House Comics. Jak sama nazwa wskazuje, tę serię komiksowej grozy firmuje swoim nazwiskiem pisarz i scenarzysta komiksowy Joe Hill.

Pierwsza z premier nosi tytuł Rodzina z domku dla lalek. Została napisana przez Mike'a Careya i narysowana przez Petera Grossa, którzy razem tworzyli serię Lucyfer. W Rodzinie z domku dla lalek będziemy mogli przeczytać o skutkach działania klątwy wynikającej z wojny między kosmicznymi mocami.

Scenarzystą drugiego albumu jest Joe Hill, a współtworzył go z włoskim grafikiem Leomacsem. W Koszu pełnym głów młoda bohaterka zakochana w policjancie wkroczy do świata, gdzie rządzą przemoc i korupcja. Będzie to dopiero początek jej podróży w strefę mroku.

Poniżej możecie zobaczyć okładki, przykładowe plansze, a także filmowy zwiastun komiksów:

Kosz pełen głów - okładka

Pod szyldem Hill House Comics ukaże się pięć miniserii komiksowych utrzymanych w konwencji grozy. Będą to propozycje przeznaczone dla odbiorców, którzy cenią bezkompromisowe historie. Opętania, czarna magia, tajemnice pradawnego rodu, kosmiczne moce – oto motywy charakteryzujące opowieści graficzne z nowego imprintu. Linia komiksów Hill House Comics publikowana będzie pod marką DC Black Label, w których realizowane są niejednoznaczne, angażujące historie dla dojrzałych czytelników.