Apple TV+ opublikowało zwiastun drugiego sezonu serialu Palm Royale, nominowanej do Emmy (jednej z najważniejszych amerykańskich nagród telewizyjnych) komedii, w której luksus, ambicja i hipokryzja mieszają się z doskonałym humorem. Premiera nowej serii odbędzie się 12 listopada, a kolejne odcinki będą publikowane co tydzień do 14 stycznia 2026 roku.

Zwiastun 2. sezonu Palm Royale

O czym jest Palm Royale?

W drugim sezonie Maxine, po głośnym publicznym załamaniu, staje się persona non grata wśród miejscowej śmietanki towarzyskiej. By odzyskać swoje miejsce, będzie musiała sięgnąć po spryt, manipulację i odrobinę zemsty.

Palm Royale - oficjalny kadr z 2. sezonu

Za stworzenie serialu odpowiada Abe Silva, a w głównych rolach ponownie występują Kristen Wiig, Laura Dern i Carol Burnett. Palm Royale opowiada historię Maxine Dellacorte, kobiety, która próbuje zdobyć pozycję w elitarnym świecie Palm Beach – miejscu, gdzie pozory znaczą więcej niż prawda.

Jak zapowiada zwiastun, Palm Beach znów zatopi się w sekretach, kłamstwach i koktajlach z odrobiną jadu.