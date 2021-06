11 bit studios zapowiada współpracę z Jackiem Dukajem. Jest też teaser nowego projektu

10 czerwca odbyła się konferencja inwestorska polskiego 11 bit studios. Firma ujawniła kilka ciekawych informacji - m.in. o przesiadce na Unreal Engine, który wykorzystywany będzie do wszystkich wewnętrznych projektów studia oraz nawiązaniu współpracy z Jackiem Dukajem przy stworzeniu antologii mikropowieści osadzonych w uniwersum gry Frostpunk. Ceniony polski pisarz jest nie tylko pomysłodawcą, ale też opiekunem artystycznym całego projektu. Antologia zostanie napisana przez polskich i zagranicznych autorów, a ich nazwiska mają zostać ujawnione w przyszłości - "w miarę postępu prac i dogrywania szczegółów".

We Frostpunku dostrzegłem kontynuację wyobraźni i myślenia o społeczeństwie, o relacji jednostki do władzy, i o mechanizmach historii, które charakteryzowało polską SF socjologiczną. Bezpośrednio lub pośrednio Frostpunk czerpie z Janusza Zajdla, Edmunda Wnuka-Lipińskiego, Macieja Parowskiego. Choć jest osadzony w realiach brytyjskich, jego wyjątkowość i globalny sukces mają źródło w polskiej tradycji literackiej.

I tak podchodzimy do antologii. Nie chodzi o stworzenie ilustracji do gry, lecz o czysto literackie ujęcie tematów kluczowych dla Frostpunka: jako doświadczenia growego i jako świata, który zamieszkujemy w wyobraźni. Dzięki czemu też nabiera on bogactwa i głębi; żyje własnym życiem - mówi Jcek Dukaj.