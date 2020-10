11. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja - zapowiedź i program festiwalu

Kamera Akcja

11. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się w hybrydowej formie – zarówno offline, jak i online na festiwalowej platformie VOD – Think Film. Poza repertuarem filmowym odbędzie się 28 wydarzeń z udziałem 60 gości z branży. Karnety offline (200 zł) oraz online (50 zł i 70 zł) są jeszcze w sprzedaży.

Cztery festiwalowe dni wypełnione będą nie tylko elektryzującymi tytułami filmowymi, ale i dyskusjami, spotkaniami z gośćmi czy warsztatami. Tegorocznej edycji towarzyszy projekt Akcja Edukacja oraz nowe wydarzenie branżowe o serialach – Serio Pro. Festiwal odbywa się zarówno stacjonarnie, w Kinie Szpulka w Łódzkim Domu Kultury, jak i online na Think Film, specjalnie przygotowanym serwisie VOD.

Program FKA to co roku okazja do obejrzenia filmowych hitów nagradzanych podczas najważniejszych festiwali. – Tradycyjnie przygotowaliśmy wiele pokazów przedpremierowych i zdobyliśmy tytuły niedostępne w polskiej dystrybucji – mówi Przemek Glajzner, dyrektor Festiwalu Kamera Akcja. – Zobaczyć będzie można chociażby nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem film Mohammada Rasoulofa „Zło nie istnieje”, a także okrzyknięty najbardziej przerażającym tytułem festiwalu w Wenecji „The Nightingale” Jennifer Kent ze zdjęciami Radka Ładczuka – dodaje Glajzner.

FKA to nie tylko filmy ze świata. Gratką dla wszystkich wypatrujących nowości w polskim kinie będzie premiera „Bliskich” w reżyserii Grzegorza Jaroszuka, znanego z obsypanych nagrodami „Opowieści z chłodni” oraz „Kebaba i horoskopu”. W premierze filmu 17.10 o g.12:00 weźmie udział reżyser w towarzystwie aktorów: Adama Bobika (rola Piotra) i Piotra Żurawskiego (rola Gościu), a także ekipy m.in.Roberta Lisa (operator), Magdaleny Dipont (scenografka), Hanki Podrazy (kostiumograf) czy producentki Agnieszki Kurzydło. Spotkanie z gośćmi odbędą się w Kinie Szpulka po seansie. Polskę na FKA reprezentować będzie też najnowsza produkcja Piotra Domalewskiego „Jak najdalej stąd”, będąca mieszanką współczesnego kina moralnego niepokoju oraz filmu drogi. Po projekcji 16.10 o g.12:00 odbędzie się Q&A z twórcami.

Październik to od wielu lat tradycyjny czas na dyskusje pod marką Festiwalu Kamera Akcja, w tym roku nie będzie inaczej. – Mimo wielu zmian – jedno jest pewne. W centrum wydarzeń pozostają dobrze wszystkim znane panele dyskusyjne – mówi Malwina Czajka, dyrektorka FKA. –To one są siłą festiwalu, napędzają branżę i prowokują do spojrzenia na aktualne zagadnienia z wielu perspektyw. W tym roku czeka pięć gorących tematów i aż 17 rozmówców. Agnieszka Smoczyńska (reżyserka seriali Netfliksa „Warrior Nun” czy„1983”), Katarzyna Lewińska (kostiumografka „W głębi lasu” Leszka Dawida i Bartosza Konopki oraz „Śniegu już nigdy nie będzie” Małgorzaty Szumowskiej), Łukasz Targosz (kompozytor muzyki m.in. do „Paktu” czy „W głębi lasu”) oraz Dawid Muszyński 15.10 opowiedzą o swojej pracy przy serialach w ramach dyskusji Kreatywność ponad wszystko. Twórcy o serialach na Serio!

W dyskusji Biznes na serio! O rynku seriali 16.10 spotkają się: Anna Różalska – dyrektorka produkcji oryginalnych Canal+, Łukasz Dzięcioł – z Opus TV, producent: „Kruk. Szepty słychać po zmroku”, „Zbrodnia”, „Ultraviolet” i Marta Szymanek –scenarzystka „Watahy” czy „Odwilży” i poszukają odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie sprzedać swój pomysł na serial. Wydarzenia odbywają się w ramach Serio Pro. Tomasz Raczek popularnym vlogerem, Grażyna Torbicka twórczynią własnej marki festiwalowej – ikony polskiej krytyki filmowej w nowych obliczach, a do tego konfrontacja z Mateuszem Wernerem, naukowcem i pierwszym laureatem Konkursu im. K. Mętraka oraz Kają Szafrańską, znaną vlogerką – czy Krytyka jest trendy będzie najgorętszą dyskusję 11. FKA? Przekonamy się już 17.10.O rozwijającym się z szybkością światła rynku VOD porozmawiają 18.10 Zuzanna Pawłowska, obecnie związania z VOD TVP, Paweł Wieszczeciński, dystrybutor i twórca kuratorowanego serwisu Kinoscope, Mikołaj Góralik, kurator i project manager platformy DAFilmsoraz Przemek Glajzner – współtwórca FKA i założyciel serwisu Think Film. O tym, jak dyskutować o filmach, w których brakuje tradycyjnychgranic kadru i głębi ostrości porozmawiają 18.10 Maja Gomulska, Jacek Nagłowski i Michał Pabiś-Orzeszyna w ramach Filmy bez kadrów?! Cinematic VR i krytyka filmowa.

W 11. FKA wezmą także udział światowej sławy specjaliści z branży filmowej. Gwiazdą rozmowy-performance’u (18.10, g. 18:30) będzie przyjaciel Tildy Swinton i ceniony reżyser filmów o historii kina – Mark Cousins. To niepowtarzalna okazja na poznanie człowieka-legendy, cenionego dziennikarza i twórcy dokumentu „Oczy Orsona Wellesa”, który będzie możliwy do obejrzenia online podczas festiwalu. Z widzami po projekcji „Złotokapa” spotka się reżyser Ragnar Bragason, ośmiokrotny laureat nagrody Ebba, islandzkiego odpowiednika Oscara, który opowie m.in. o fascynacji polską mniejszością na Islandii i pracy z Karoliną Gruszką, która zagrała w filmie jedną z głównych ról.

Jak stworzyć scenariusz dobrego serialu? Czy zwiastun może być reklamowym arcydziełem? Serio Pro (15–16.10.2020) to pierwsze w Polscewydarzenie branżowe skupione na rynku seriali premium, stworzone zarówno z myślą o branży, jak i fanach. Tajniki swojej pracy zdradzać będą twórcy najlepszych polskich seriali – „Wataha”, „Ślepnąc od świateł”, „W głębi lasu” czy „Kruk. Szepty słychać po zmroku”. Odbędą się spotkania o trendach odbiorczych, nowych technologiach i relacjach branży seriali z sektorem kreatywnym. Nie zabraknie praktycznej wiedzy – Robert Krawczyk, reżyser krótkich form autopromocyjnych dla stacji TVN poprowadzi case study o kampaniachmarketingowych seriali, Marek Subocz i Daniel Pietrzyk z ORKA Film przybliżą serialowe workflow od strony technicznej, a Kacper Wysocki (autor scenariusza do serialu „Klangor”) zainspiruje uczestników analizy scenariuszowej, rozkładając na czynniki pierwsze odcinek kultowego „Fargo”.

Druga edycja projektu Akcja Edukacja, który odbywa się podczas 11. FKA, udowodni, jak wartościowe w branży kreatywnej jest wszechstronne wykształcenie filmowe. Swoim doświadczeniem podzielą się łódzcy twórcy, którzy na co dzień budują Łódź Filmową. Widzowie spotkają się z Ewą Puszczyńską i Mariuszem Wilczyńskim, którzy opowiedzą o wieloletnim procesie powstawania filmu animowanego „Zabij to i wyjedź z tego miasta”, a także będą mogli wziąć udział w case study dotyczącym sztuki operatorskiej z Radosławem Ładczukiem. Film Andrzeja Wajdy „Popiół i diament” będzie kanwą do poznania metod analizy filmowej z Kamilą Żyto, filmoznawczynią UŁ, a bohaterem sekcji Filmoznawca-filmowiec został w tym roku Michał Biegański ze swoim filmem „Blisko”. W programie również spotkanie z Michałem Pabisiem-Orzeszyną o jego najnowszej książce („Zwrot historyczny w badaniach filmoznawczych”, WUŁ 2020), pokaz „Family²”, nagrodzonego studenckim Oscarem filmu Yifan Sun, studentki ze Szkoły Filmowej w Łodzi, a także sekcja Cinematic VR, w ramach której widzowie będą mogli wziąć udział w wyjątkowych pokazach VR m.in. „Deep Dive” w reż. Miłosza Hermanowicza, wyprodukowanego w Laboratorium Narracji Wizualnych: vnLab, działającym przy Szkole Filmowej w Łodzi. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, na niektóre obowiązują zapisy.

Podczas otwarcia FKA tradycyjnie rozstrzygnięte zostaną konkursy Krytyk Pisze i Krytyk Mówi. Najlepsze teksty krytyczne o tematycefilmowej zostaną wyłonione z 50 nadesłanych prac przez Jury Krytyków (Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, Mateusz Demski, DawidDróżdż), jak i Jury Twórczyń (Anka Sasnal, Daria Kopiec i Maria Ornaf). Swoje wyróżnienie przyzna również redakcja KINA. O tym, który podcaster/vloger/bloger z proponowanej dziesiątki zwycięży w Krytyk Mówi zdecyduje społeczność festiwalowa. Konkursy odbywają się pod patronatem Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Tegoroczna rywalizacja w Konkursie Etiud i Animacji po raz pierwszy w historii festiwalu nabrała międzynarodowego charakteru. O zwycięstwo powalczą 24 produkcje z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady, Chorwacji, Bułgarii, Australii, Singapuru, Indii oraz Polski. Laureatów wyłonią: Patrycja Mucha, Michał Walkiewicz, Mikołaj Góralik i Dawid Myśliwiec. Na najlepszych czekają nagrody: zgranie dźwięku w studiu Soundmaking, korekcja barwna w studiu Smakjam, voucher o wysokości 1000 zł na usługi reklamowe w Drukarni Arsa, roczna subskrypcja do serwisu Kinoscope, a także nagroda dystrybucyjna wraz z promocją filmu ufundowana przez platformę DAFilms wraz z rocznym dostępem do jej repertuaru. Najlepszą etiudę i animację wybierze również Jury Młodych (Julia Palmowska, Adrianna Wójkiewicz i Weronika Gajek), stworzone z finalistek IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, partnera 11. FKA.

11. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja odbędzie się od 15.10 do 18.10.2020 w Łódzkim Domu Kultury oraz online na platformie Think Film. Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Uniwersytetu Łódzkiego –mecenasa festiwalu. Partnerami wydarzenia są: Kino Szpulka, Szkoła Filmowa w Łodzi, vnLab: Laboratorium Narracji Wizualnych, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Skrytykuj, Biblioteka Miejska w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Muzeum Kinematografii, Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, Smakjam, Soundmaking, Drukarnia Arsa, DAFilms, Kinoscope, Pracownia Ekspresja, Młodzi w Łodzi,EC1 Łódź – Miasto Kultury, Łódź Film Commission, Atelier Scenariuszowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi, CFI Hotels Group. Spotkania z cyklu Akcja Edukacja są realizowane w ramach programu „Łódź akademicka, Łódź naukowa 2020”. Projekt dofinansowany jest z budżetu miasta Łodzi w ramach regrantingu przeprowadzonego przez Centrum Opus. Organizatorem jest Fundacja FKA. Serio Pro odbędzie się w dniach 15–16 października 2020 online. Wydarzenie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Partnerzy wydarzenia: Szkoła Filmowa w Łodzi, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Opus TV, SHIPsBOY, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. Organizatorem jest Festiwal Kamera Akcja.