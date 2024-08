Serial ze świata Władcy Pierścieni jak Oppenheimer. Showrunner o 2. sezonie

fot. Amazon Prime Video

Patrick McKay, showrunner serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, został spytany przez portal ComicBook, jak zespół kreatywny podszedł do przedstawienia mocy pierścieni w 2. sezonie. Ten powołał się na Oppenheimera - w obu przypadkach bohaterowie mieli do czynienia z potęgą, która była w stanie zmienić świat, ale nie wiedzieli jeszcze, czy na pewno na dobre.

Serial ze świata Władcy Pierścieni jak Oppenheimer

Częścią zabawy w 2. sezonie jest przebywanie w pokoju, w którym podejmuje się wszystkie decyzje, a także buduje tytułowe pierścienie. Jednakże to także pokój, w którym są ludzie, zakładający je po raz pierwszy w życiu i nie mający pojęcia, jakie będą tego konsekwencje. W pewnym sensie porównujemy to do Oppenheimera: masz do czynienia z mocą, która jest w stanie zmienić świat, ale nikt jeszcze nie jest pewien czy na dobre, czy na złe. Może trochę jedno i drugie. Ważnym elementem tego sezonu jest obserwowanie, jak pierścienie zmieniają to, jak elfy postrzegają samych siebie; jak wpływa to na ich świat, a także odkrywanie nowych mocy i umiejętności po drodze. Są także krasnoludy, które miały do czynienia z pierścieniami, w których tworzeniu bezpośrednio uczestniczył Sauron, na nie także to wpłynęło. Chodzi o to, że pierścienie mają wiele różnych właściwości. W tym sezonie, fani i nie-fani uniwersum będą mogli pierwszy raz zobaczyć - razem z bohaterami - co właściwie są w stanie zrobić. Być może będzie to świetny punkt wyjścia dla osób, które nie do końca rozumiały tę część świata wcześniej.

