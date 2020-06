20 najlepszych na ten moment filmów z szansami na Oscary 2021 wg IndieWire

Unviersal

Oscary 2021 zostały opóźnione przez koronawirusa. Gala miała odbyć się 28 lutego 2021 roku, ale oficjalnie została przesunięta o dwa miesiące. Powodem jest oczywiście fakt, że wiele filmów nie mogło pojawić się w kinach w zaplanowanym pierwotnie terminie lub dokończyć prac na planie.

Nowa data 93. rozdania Oscarów została ustalona na 25 kwietnia 2021 roku. W związku z tym przedłużono też termin kwalifikacji filmów pełnometrażowych. Portal IndieWire stworzył zestawienie 20 filmów, które do tej pory miały swoją premierę kinową lub na VOD. Ze względu na wyjątkową sytuację, Akademia Filmowa dopuszcza możliwość nagradzania filmów z premierą wyłącznie w serwisach streamingowych. Zatem pomimo przesunięcia wielu produkcji, wciąż jest z czego wybierać.

Zestawienie pokazuje nie tylko, że pojawiło się wiele produkcji z potencjałem do ubiegania się o najważniejsze filmowe nagrody w USA, ale też stanowi okazję do sprawdzenia, co ciekawego mieliśmy w tym okresie na ekranach kin lub w serwisach VOD. Zobaczcie propozycje portalu IndieWire:

Crip Camp