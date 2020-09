21 mostów - Chadwick Boseman dorzucił się do wynagrodzenia Sienny Miller za film

fot. materiały prasowe

21 mostów to jeden z ostatnich filmów w dorobku Chadwicka Bosemana przed jego śmiercią w sierpniu tego roku po czterech latach walki z rakiem okrężnicy. Na ekranie aktorowi w tej produkcji towarzyszyła między innymi Sienna Miller. Aktorka wyjawiła w jednym z wywiadów, że Boseman zrezygnował z części swojego wynagrodzenia, aby podnieść jej pensję za ten film. Miller powiedziała, że była to dla niej najbardziej zdumiewająca rzecz jakiej doświadczyła w swojej pracy zawodowej. Zdradziła, że Boseman bardzo chciał ją namówić do udziału w projekcie, w momencie, gdy ona sama chciała trochę odpocząć od aktorstwa i poświęcić się życiu osobistemu.

fot. Warner Bros

Fabuła filmu 21 mostów skupia się na detektywie NYPD, który zostaje wciągnięty w polowanie na zabójców gliniarzy. W trakcie śledztwa mężczyzna wpada na trop ogromnego i nieoczekiwanego spisku. Z czasem coraz mniej wyraźne wydaje się również to, kto kogo ściga, a kto jest ścigany...