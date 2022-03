Ponad 30 tys. zł za... maciupeńki fragment okładki komiksu o Supermanie. Przedziwna aukcja

DC

W ostatnim czasie donosimy Wam o przeróżnych aukcjach komiksowych, na których poszczególne zeszyty śrubują rekordy sprzedaży. Najnowsza licytacja tego typu może jednak przebić wszystkie dotychczasowe w aspekcie jej oryginalności. Jak donosi zajmująca się oceną stanu komiksów firma Certified Guaranty Company (CGC), tajemniczy nabywca zapłacił 7101 USD (przy dzisiejszym kursie - 30260 zł) za... maleńki fragment okładki zeszytu Action Comics #1 z 1938 roku, w którym debiutował Superman.

Co nawet dziwniejsze, w tym przypadku nie chodzi o część grafiki, która przedstawiałaby Człowieka ze Stali, lecz o fragment zawierający numerację oznaczoną zapisem "No. 1". CGC spekuluje, że może to być pierwsza aukcja w historii, w trakcie której zlicytowano aż tak niewielki element rzeczonej powieści graficznej.

https://twitter.com/CGCComics/status/1504933670062276608

Przypomnijmy, że jeszcze do niedawna Action Comics #1 był najdroższym komiksem w historii, za którego jeden z egzemplarzy zapłacono nawet 3,25 mln USD (w zeszłym roku rekord na tym polu pobił zeszyt Amazing Fantasy #15 z debiutem Spider-Mana). Wielu kolekcjonerów, nie mogąc pozwolić sobie na taki wydatek, postanawia kupować części komiksu. To właśnie dlatego na tej samej aukcji licytowano także 7. stronę Action Comics #1, za którą nabywca musiał również zapłacić kilka tysięcy dolarów.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.