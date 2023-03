33 znakomite filmy, które nie przyciągnęły tłumów do kin

materiały prasowe

Klapy finansowe były, są i będą. Czasem powodów takiego stanu rzeczy jest mnóstwo i każdy należy rozpatrywać indywidualnie. Niekiedy małe zarobki w kasach kina wywołane są kiepską promocją, a niekiedy po prostu mamy do czynienia ze złym filmem, na którego widzowie nie chcą chodzić drugi raz i też odradzają to swoim znajomym. Jeśli poczta pantoflowa nie niesie filmu, to potem trudno osiągać wyniki ponad miarę.

W ostatnich latach nie brakowało finansowych klap, ale portal Variety postanowił skupić się filmach udanych, czasem wybitnych, które mimo to nie zdołały osiągnąć wysokich wyników kasowych. Mimo licznych nominacji do Oscara, ubiegania się o najważniejsze filmowe nagrody, a często też mimo zwyczajnie wysokiej jakości, coś nie działało w zestawieniach box office i filmy notowały porażki. Variety słusznie przytacza słowa Edgara Wrighta, że widownia nie powinna oceniać filmu na podstawie jego zarobków, ale faktem jest, że finanse determinują potem powstanie ewentualnych sequelu lub niestety wciąż motywują widza do wybrania się na seans lub nie. Poniżej zestawienie 33 filmów udanych, ocenianych relatywnie bardzo dobrze przez większość widzów, a które jednak niestety nie zostały zobaczone przez dużą ilość osób podczas kinowej dystrybucji.

Pamiętajmy, że często mówi się, że aby film mógł wyjść na czysto, musi zarobić przynajmniej podwojoną wartość swojego budżetu.

33 znakomitee filmy, które okazały się klapą finansową

33. Ali - budżet: 107 mln dolarów. Zarobki na świecie: 87,7 mln dolarów.