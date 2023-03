Wyjaśniło się tajemnicze wideo Zacka Snydera. Nie chodzi o wznowienie jego uniwersum z postaciami DC

fot. Warner Bros. // HBO Max

Zack Snyder 15 marca nieoczekiwanie opublikował tajemnicze wideo, o którym dużo mówiło się w sieci. W nim zobaczyliśmy między innymi wiadomość od Darkseida, czyli złoczyńcy, który pojawił się w jego filmie Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Wideo mówi, by wszyscy zrobili sobie wolne w dniach 28-30 kwietnia 2023 roku. Sytuacja okraszona została hashtagiem #FullCircle.

Wielu fanów miało nadzieję, że może to mieć związek z powrotem do SnyderVerse, ale tym razem na platformie Netflix. Okazuje się jednak, że chodziło o pokazy kinowe filmów Człowiek ze stali, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i jego Ligi Sprawiedliwości. Impreza Full Circle będzie miała miejsce w jednym z kin IMAX, a po pokazach odbędą się sesje Q&A z reżyserem w Art Center Collage Of Design.

Reżyser w rozmowie z The Nerd Queens wspomina natomiast, że był temat w 2020 stworzenia komiksów DC z rysownikiem Jimem Lee, które kontynuowałyby losy postaci ze SnyderVerse. Sytuacja się jednak zmieniła, teraz pracują nad powieścią graficzną dedykowaną nadchodzącemu filmowi Rebel Moon od Snydera.