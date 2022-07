4. faza Kinowego Uniwersum Marvela ma motyw przewodni. Producent zdradza

fot. Marvel

Richie Palmer, producent z ramienia Marvel Studios był gościem podcastu Chrisa Hewitta z magazynu Empire. Tam też rozmawiali o czymś dość istotnym: o motywie przewodnim 4. fazy Kinowego Uniwersum Marvela, która właśnie dobiega końca.

4. faza MCU - motyw przewodni

Dziennikarz zapytał producenta, czy motywem przewodnim 4. fazy MCU jest poczucie winy i konsekwencje. Palmer przyznał, że jest to w 100% trafne określenie i dodał takie słowa.

Wojna bez granic Koniec gry - 4. faza opiera się na reakcjach - nie chodzi mi o reakcje filmowców, ale o bohaterów. Ich reakcje na traumatyczne wydarzenia z filmów. Wciąż odczuwamy wpływ tych wydarzeń w tych filmach w kolejnych latach po tym, jak miały miejsce.

Dodaje, że w przypadku Wandy celem końca jej historii było dojście do etapu odpowiedzialności za swoje czyny. Jego zdaniem do tego doszli w Doktorze Strange'u 2. Dla niego ważnym dodatkowym motywem 4. fazy jest odpowiedź na pytanie: co się stanie, gdy stracisz wszystko? A wiemy, że Wanda nie jest jedyną postacią, która straciła wszystko. Peter Parker też się do tego zalicza.

Ważne zdaniem producent jest też poszukiwania przez bohaterów własnego miejsca w świecie i odnalezieniu siebie po tym, ile stracili w poprzednich filmach.

- Wielu z nich jest samotnych z uwagi na to, kogo stracili w filmach o Avengers - dodaje.