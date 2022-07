4. faza MCU jest zła? Bracia Russo stają w obronie uniwersum

materiały prasowe

Fani MCU narzekają i krytykują 4. fazę uniwersum, która rozpoczęła się od serialu WandaVision i jest kontynuowana w produkcjach Disney+ oraz kinowych filmach na czele z Thor: miłość i grom. Wprowadzono nowe postacie, bawiono się gatunkami i stylami, ale jednocześnie wiele projektów podzieliło fanów, czego efektem były mieszane recenzje. Padają argumenty, że 4. faza nie jest na poziomie, do jakiego MCU przyzwyczaiło widzów.

MCU - Russo bronią uniwersum

Bracia Russo obecnie promują film Gray Man tworzony dla Netfllixa. Podczas wywiadu udzielonego telewizji NBC padł temat krytyki 4. fazy MCU. Sami współtworzyli poprzednie fazy i zakończyli je filmem Avengers: Koniec gry. W imieniu braci wypowiedział się Anthony Russo.

- Sprawa wygląda tak, że całe życie MCU miało swoje wzloty i upadki. To naturalne, że reakcje ludzi są oparte na czymś najnowszym. Koniec końców twórcy są nadal bardzo ambitni w podejściu do historii. Dużo eksperymentują. Szukają nowych form ekspresji, aby widzów ekscytować i zaskakiwać. Wciąż wydaje się, że mają swój kodeks kreatywny i proces, do którego dążą. Dlatego wciąż wierzę, że jest wiele nadziei wobec tego, co jest możliwe w MCU. My nie straciliśmy wiary w nich, to na pewno.

Przypomnijmy, że w sobotę 22 lipca odbędzie się panel Marvel Studios na San Diego Comic-Con 2022, na którym Kevin Feige będzie zapowiadać przyszłość MCU. Będzie to dla nas relacjonować w niedzielę 23 lipca o świcie, bo panel odbywa się w nocy czasu polskiego.