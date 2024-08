fot. Apple TV+

Acapulco to serial Apple TV+, który do tej pory doczekał się trzech sezonów. Pierwszy z nich został w 100% pozytywnie oceniony przez krytyków na podstawie 20 recenzji. Równie mocno spodobał się widowni, która przyznała mu 91% pozytywnych opinii. Kolejne odsłony cieszyły się również sporym uznaniem ze strony publiczności. Każdy, kto jest fanem tej produkcji ma powody do zadowolenia, ponieważ Apple TV+ poinformowało o przedłużeniu serialu. Powstanie 4. sezon Acapulco.

Eugenio Derbez, gwiazda i producent wykonawczy, powiedział:

Jestem niezwykle wdzięczny naszym niesamowitym partnerom, utalentowanej obsadzie i ekipie, ale przede wszystkim publiczności, której miłość i wsparcie sprawiły, że ta podróż jest w ogóle możliwa. To rzadkie, by seriale skupiające się na Latynosach dotarły tak daleko, co czyni ten kamień milowy jeszcze bardziej wyjątkowym.

Acapulco - o czym jest serial?

Marzenie młodego Meksykanina spełnia się, gdy otrzymuje pracę życia w najgorętszym kurorcie w Acapulco. Wkrótce jednak zdaje sobie sprawę, że praca jest o wiele bardziej skomplikowana, niż sobie wyobrażał.