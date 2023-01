Acapulco - będzie 3. sezon. Reboot i Kindred skasowane

fot. Apple TV+

Fani serialu Acapulco mogą spać spokojnie. Platforma Apple TV+ oficjalnie ogłosiła, że powstanie 3. sezon. Ma on liczyć 10 odcinków, a prace na planie ruszą już wiosną 2023 roku. Projekt nadal jest inspirowany filmem How to Be a Latin Lover z 2017 roku. Za sterami ponownie stoi Sam Laybourne.

Acapulco - o czym 3. sezon?

W teraźniejszości Maximo powraca do Las Colinas, którego nie poznaje. Natomiast młody Maximo w 1985 roku powoli wspina się po drabinie sukcesu i jednocześnie stawia na szali wszystkie relacje, które zbudował.

Reboot i Kindred skasowane

Platforma Hulu podjęła decyzję, że satyryczny serial komediowy Reboot zakończy się na wyemitowany pierwszym sezonie. Produkcja dostępna w Polsce na Disney+ została stworzona przez Stevena Levitana (Współczesna rodzina). Ma on plan podjąć próbę sprzedaży projektu innej telewizji lub platformie, ale nie wiadomo, jakie są na to szanse.

Ten sam serwis streamingowy podjął decyzję o skasowaniu Kindred po emisji pierwszego sezonu opartego na popularnej w USA książce.