85. ikonicznych momentów MCU! Nowe wideo celebruje urodziny komiksowego giganta

Marvel

31 sierpnia 1939 roku narodziło się Marvel Comics. Wielka stajnia komiksów z wieloma słynnymi autorami i ikonicznymi postaciami obchodziła w tym roku swoje 85. urodziny. Z tej okazji Marvel Studios postanowiło podzielić się na swoim kanale na YouTube dłuższym, bo prawie godzinnym filmikiem, który przedstawił 85. ikonicznych momentów z Kinowego Uniwersum Marvela, które nie powstałoby gdyby nie komiksy, na których się opiera. Całość została przedstawiona chronologicznie, a zatem jest to też dobry sposób na przypomnienie sobie tego, co dotychczas działo się w MCU. Tym bardziej, że twórcy zadbali o to, by z większości produkcji znalazła się tu choćby jedna scena lub sekwencja. Tak, Ant-Man i Osa: Kwantomania również tu jest!

Często spoglądam w przeszłość na lata 60. i słynnego Stana Lee, Jacka Kirby'ego i Steve'a Ditko tworzących Spider-Mana, Avengers, X-Men i Fantastyczną czwórkę. Dom Pomysłów - nazywa się tak nie bez powodu. - mówi Kevin Feige.

