Marvel wybrał reżysera Spider-Mana 4!? W gronie faworytów dawano mu najmniejsze szanse

Marvel/Sony/cbr.com

Jak raportuje serwis Hollywood Reporter, Marvel i Sony miały znaleźć reżysera filmu Spider-Man 4, w którym do tytułowej roli powróci Tom Holland. Choć dziennikarze dają do zrozumienia, że rozmowy w tej sprawie trwają (Variety dodaje, że mają być dopiero na "wstępnym etapie"), z drugiej strony wspominają o "końcu spekulacji" na temat tego, kto stworzy kolejną odsłonę MCU o Pajączku: będzie to Destin Daniel Cretton, który w tym samym uniwersum zrealizował wcześniej produkcję Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni.

Rewelacje te mogą być dla fanów dzieł Marvel Studios małym, ale wciąż zaskoczeniem. Choć Cretton od wielu miesięcy był wymieniany w gronie faworytów do wyreżyserowania Spider-Mana 4, znacznie wyżej na tym polu stały akcje takich twórców jak Justin Lin, Drew Goddard czy odpowiedzialnego za Ms. Marvel duetu Adil El Arbi i Bilall Fallah.

W tym samym raporcie czytamy, że prace nad Spider-Manem 4 "idą pełną parą", a zdjęcia powinny rozpocząć się "na początku przyszłego roku".

Destin Daniel Cretton był również reżyserem nagrodzonej na Festiwalu w Sundance krótkometrażówki Short Term 12 (2008) oraz pełnometrażowych produkcji Szklany zamek (2017) i Tylko sprawiedliwość (2019). Marvel przymierzał go do stworzenia filmu Avengers: The Kang Dynasty (obecnie Avengers: Doomsday), jednak w związku ze zmieniającym się harmonogramem prac nad dziełem i kłopotami Jonathana Majorsa z prawem w listopadzie zeszłego roku pożegnał się z projektem.

Już wówczas spekulowano, że Dom Pomysłów będzie starał się wykorzystać Crettona w innym filmowym przedsięwzięciu - tym bardziej, że włodarze firmy mają być zadowoleni z postępów prac nad również realizowanym przez tego samego reżysera serialem Wonder Man, który także wejdzie w skład MCU.

