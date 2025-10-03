9-1-1 w kosmosie! Zwiastun 9. sezonu zaskakuje

fot. materiały prasowe

Reklama

9-1-1 znowu zaskoczy widzów! Zwiastun dziewiątego sezonu pokazuje, że twórcy chcą w swoim stylu rozpocząć z rozmachem i przytupem. Przez lata przyzwyczaili fanów do wielkich katastrof – mieliśmy trzęsienia ziemi, zatonięcie statku pasażerskiego czy tsunami. Tym razem bohaterowie zmierzą się z deszczem meteorytów, a niektórzy z nich polecą w kosmos.

50 najlepszych filmów fantasy XXI wieku. Harry Potter i Shrek rozgromieni w rankingu widzów

9-1-1 w kosmosie - zwiastun 9. sezonu

9-1-1 - co wiemy o nowych odcinkach?

Showrunner Tim Minear ujawnił, że na początku nowego sezonu Chimney pełni funkcję kapitana w remizie. Tymczasowo zastępuje zmarłego Bobby'ego, dopóki zwierzchnicy nie zdecydują, kto ostatecznie obejmie dowództwo. W obliczu wydarzeń związanych z deszczem meteorytów bohater stanie przed ogromnym wyzwaniem. Jeśli dobrze sobie poradzi, może otrzymać tę posadę na stałe – choć twórca nie chciał tego wprost potwierdzić, podkreślając jedynie, że będzie to dla niego ciężkie brzemię.

Minear zaznaczył też, że cały sezon nie będzie jedynie opowieścią o żałobie po Bobbym, ale śmierć tej postaci pozostanie ważnym i odczuwalnym elementem fabuły, ponieważ była integralną częścią serialu od samego początku.

Premiera 9-1-1 w USA odbędzie się 9 października. Na razie nie wiadomo, kiedy 9. sezon pojawi się w Polsce.