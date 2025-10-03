placeholder
50 najlepszych filmów fantasy XXI wieku. Harry Potter i Shrek rozgromieni w rankingu widzów

Widzowie wybrali najlepsze filmy fantasy XXI wieku - wyniki są naprawdę nieoczywiste. Harry Potter jest daleko poza podium, Shrek ledwo załapał się do TOP30, a sam ranking zdominowały japońskie animacje. Co z Władcą Pierścieni?
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  ranking 
najlepsze filmy fantasy harry potter Shrek władca pierścieni
Sekret wilczej gromady materiały prasowe
To może być najważniejszy i przy okazji najbardziej zaskakujący ranking przedstawiający najlepsze filmy fantasy XXI wieku. Użytkownicy serwisu Letterboxd swoimi głosami wskazali najwybitniejsze dzieła gatunku z wciąż trwającego stulecia. I choć w zestawieniu nie brakuje gigantów pokroju Władcy Pierścieni, zupełnie niespodziewane jest to, jak bardzo zmieniły się gusta widzów. 

Serie Harry Potter i Shrek nie dość, że wprowadziły do TOP50 zaledwie po dwie odsłony swoich filmowych cyklów, to jeszcze uplasowały się daleko od podium. W rankingu króluje anime, szeroko pojęta animacja artystyczna i produkcje, które często wymykają się jednoznacznej klasyfikacji gatunkowej. By sama lista stała się możliwie najbardziej reprezentatywna, tworząc jej ostateczną wersję uwzględnialiśmy jedynie tytuły, które zgromadziły przynajmniej 500 głosów. W przeciwnym razie dominacja japońskich dzieł byłaby nawet większa.

Co poniższy ranking mówi nam o samych widzach? Wygląda na to, że odbiorcy fantasy w XXI wieku nieustannie poszerzają horyzonty postrzegania całej konwencji. To już nie tylko miecz, smok i magia, ale również emocje, symbolika, intymność przekazu i eksperymenty. Coraz częściej do głosu dochodzi też pokolenie wychowane na anime i alternatywnym kinie animowanym, co siłą rzeczy przekłada się na wskazywanie nowych kierunków rozwoju gatunku. 

Najlepsze filmy fantasy XXI wieku [TOP50]. Pogrom Harry'ego Pottera i Shreka, anime rządzi w rankingu 

50. Chłopiec i czapla (2023)

arrow-left
50. Chłopiec i czapla (2023)
Źródło: materiały prasowe
arrow-right

A jak te filmy wypadają na tle największych klasyków gatunku? Czy współczesne fantasy jest w stanie dorównać legendom takim jak Czarnoksiężnik z Oz, Willow czy Niekończąca się opowieść? Przedstawiamy też osobny ranking najlepszych filmów fantasy w historii kina - od ponadczasowych baśni po epickie sagi, które na zawsze zmieniły wyobraźnię widzów. Sprawdźcie, które tytuły przetrwały próbę czasu i wciąż inspirują kolejne pokolenia.

Najlepsze filmy fantasy w historii. Największy ranking tego rodzaju - totalna dominacja lidera

arrow-left 50. Kraina lodu (2013) Źródło: materiały prasowe arrow-right
50. Kraina lodu (2013)
49. 300 (2006)
48. Conan Barbarzyńca (1982)
47. Alicja w Krainie Czarów (2010)
46. Noc w muzeum (2006 - jako osobny film)
45. Wywiad z wampirem (1994)
44. Seria Opowieści z Narnii
43. Jeździec bez głowy (1999)
42. Ciemny kryształ (1982)
41. Fantazja (1940)
40. Monty Python i Święty Graal (1975)
39. Seria Toy Story
38. Śpiąca królewna (1959)
37. Underworld (2003)
36. Hook (1991)
35. Zielona mila (1999)
34. Avatar (2009)
33. Zaplątani (2010)
32. Piotruś Pan (1953)
31. Kto wrobił Królika Rogera (1988)
30. Kopciuszek (1950)
29. Czarnoksiężnik z Oz (1939)
28. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (1937)
27. Czarownica (2014)
26. Seria Hobbit
25. Piękna i Bestia (1991)
24. Księga dżungli (1967)
23. Mary Poppins (1964)
22. Alicja w Krainie Czarów (1951)
21. Gremliny rozrabiają (1984)
20. Miecz w kamieniu (1963)
19. Edward Nożycoręki (1990)
18. Willow (1988)
17. Miasteczko Halloween (1993)
16. Mała syrenka (1989)
15. Willy Wonka i fabryka czekolady (1971)
14. Goonies (1985)
13. Labirynt (1986)
12. Seria Shrek
11. Seria Jak wytresować smoka
10. Sok z żuka (1988)
9. Seria Harry Potter
8. Seria Piraci z Karaibów
7. Aladyn (1992)
6. Seria Mumia
5. Narzeczona dla księcia (1987)
4. Niekończąca się opowieść (1984)
3. Jumanji (1995)
2. Władca Pierścieni (1978)
1. Seria Władca Pierścieni

Źródło: Letterboxd

