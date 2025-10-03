50 najlepszych filmów fantasy XXI wieku. Harry Potter i Shrek rozgromieni w rankingu widzów

materiały prasowe

Reklama

To może być najważniejszy i przy okazji najbardziej zaskakujący ranking przedstawiający najlepsze filmy fantasy XXI wieku. Użytkownicy serwisu Letterboxd swoimi głosami wskazali najwybitniejsze dzieła gatunku z wciąż trwającego stulecia. I choć w zestawieniu nie brakuje gigantów pokroju Władcy Pierścieni, zupełnie niespodziewane jest to, jak bardzo zmieniły się gusta widzów.

Serie Harry Potter i Shrek nie dość, że wprowadziły do TOP50 zaledwie po dwie odsłony swoich filmowych cyklów, to jeszcze uplasowały się daleko od podium. W rankingu króluje anime, szeroko pojęta animacja artystyczna i produkcje, które często wymykają się jednoznacznej klasyfikacji gatunkowej. By sama lista stała się możliwie najbardziej reprezentatywna, tworząc jej ostateczną wersję uwzględnialiśmy jedynie tytuły, które zgromadziły przynajmniej 500 głosów. W przeciwnym razie dominacja japońskich dzieł byłaby nawet większa.

Co poniższy ranking mówi nam o samych widzach? Wygląda na to, że odbiorcy fantasy w XXI wieku nieustannie poszerzają horyzonty postrzegania całej konwencji. To już nie tylko miecz, smok i magia, ale również emocje, symbolika, intymność przekazu i eksperymenty. Coraz częściej do głosu dochodzi też pokolenie wychowane na anime i alternatywnym kinie animowanym, co siłą rzeczy przekłada się na wskazywanie nowych kierunków rozwoju gatunku.

Najlepsze filmy fantasy XXI wieku [TOP50]. Pogrom Harry'ego Pottera i Shreka, anime rządzi w rankingu

50. Chłopiec i czapla (2023) Zobacz więcej Reklama

A jak te filmy wypadają na tle największych klasyków gatunku? Czy współczesne fantasy jest w stanie dorównać legendom takim jak Czarnoksiężnik z Oz, Willow czy Niekończąca się opowieść? Przedstawiamy też osobny ranking najlepszych filmów fantasy w historii kina - od ponadczasowych baśni po epickie sagi, które na zawsze zmieniły wyobraźnię widzów. Sprawdźcie, które tytuły przetrwały próbę czasu i wciąż inspirują kolejne pokolenia.

Najlepsze filmy fantasy w historii. Największy ranking tego rodzaju - totalna dominacja lidera