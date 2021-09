Steam Deck może nie odpalić części gier z biblioteki Valve

fot. Valve

Valve reklamuje Steam Decka jako uniwersalne narzędzie do gry w pecetowe tytuły w mobilnej odsłonie. I choć korporacja chwali się tym, że nowy gadżet poradzi sobie z obsługą najbardziej wymagających produkcji, nie oznacza to, że wszystkie gry bez problemu odpalą się na Steam Decku. Tak przynajmniej twierdzi James B. Ramey z CodeWeavers, jednej z firm współpracującej przy tworzeniu technologii Proton napędzającej pecetową konsolę od Valve.

Ramey przyznał na łamach podcastu Boiling Steam, że społeczność może nadinterpretować słowa, jakie Pierre-Loup Griffais wypowiedział podczas wywiadu dla serwisu IGN. Przedstawiciel Valve stwierdził w nim, że:

…po raz pierwszy udało nam się osiągnąć poziom wydajności wymagany, aby bezproblemowo uruchomić gry z ostatniej generacji. Wszystkie gry, w które chcieliśmy zagrać, tak naprawdę całą bieżącą bibliotekę Steam. Naprawdę nie mogliśmy znaleźć gry, z której obsługą to urządzenie by sobie nie poradziło.

Zdaniem Ramey’a kiedy Pierre-Loup mówił o tym, że konsola może odpalić wszystkie gry, odnosił się sprzętowych możliwości urządzenia. Zastrzega jednak, że nie rozmawiał na ten temat z Griffais i są to jedynie jego prywatne domysły. Procesor, układ graficzny, nośnik danych oraz RAM mogą być odpowiednie do odpalenia najbardziej wymagających tytułów, ale nie można powiedzieć tego samego o oprogramowaniu.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w bazie ProtonDB z platformą Proton jest kompatybilne przeszło 16 tysięcy gier ze Steama. A to nie wszystkie produkcje dostępne w bibliotece Valve. Jak zauważył serwis Gram.pl, a czarnej liście gier nieobsługiwanych przez Protona znajdziemy takie pozycje jak Apex Legends, Destiny 2, DayZ czy PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Oczywiście pracownicy CodeWeavers nie są bezpośrednio zaangażowani w prace nad Steam Deckiem, jednak to oni współtworzyli technologię Proton. W twierdzeniach Ramey’a może zatem tkwić ziarno prawdy. Z drugiej strony do debiutu konsoli od Valve pozostało jeszcze kilka miesięcy, do tego czasu korporacja może znacząco zwiększyć kompatybilność nowej platformy ze swoją biblioteką.