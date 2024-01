A gdyby... ? - dlaczego moc Kamieni Nieskończoności nie zabiła Kapitan Carter? Jest wyjaśnienie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W finale 2. sezonu A gdyby...? Kapitan Carter przez pewien moment była jedną z najpotężniejszych, jeśli nie najpotężniejszą postacią MCU. Bohaterka połączyła siły z Kahhori, aby wspólnie rozprawić się ze złowrogą wersją Doktora Strange'a (Strange Supreme) - Najwyższy Mag uwięził warianty z całego multiwersum, które po wrzuceniu do specjalnej maszyny miały mu pomóc odtworzyć zniszczoną wcześniej rzeczywistość i tym samym przywrócić do życia swoją ukochaną, Christine Palmer.

W trakcie tego pojedynku Kapitan Carter korzystała z przeróżnych artefaktów, w tym z wszystkich Kamieni Nieskończoności. W sieci pojawiły się głosy, że taki obrót spraw jest doskonałym przykładem tzw. "lazy writing", a używanie akurat tych przedmiotów powinno doprowadzić do śmierci protagonistki. Teraz jednak reżyser Bryan Andrews zaoferował wyjaśnienie całej sytuacji:

Ona zrobiła to z pomocą Kahhori - musicie po prostu zatrzymać odpowiednie ujęcie i dokładnie się przyjrzeć. Kiedy Kahhori wysyła kamienie w kierunku Peggy, one są otoczone jej mocą. Artefakty pokryte są warstwą kosmicznej energii, która chroni używającą ich osobę przed śmiercią. To coś w rodzaju osłony ochronnej. (...) Kiedy kamienie się do niej zbliżają, ona wyciąga po nie dłoń - na zbliżeniu widać, że wokół każdego z kamieni istnienie niebieska poświata. To jak mała rękawiczka ochronna, żeby nie umrzeć na miejscu.

Wyjaśnienie to rozwinął scenarzysta Matt Chauncey:

Możecie też spojrzeć wcześniej, gdy Kapitan Carter ma na sobie zbroję - tak naprawdę nigdy nie używała wszystkich kamieni jednocześnie. W danym momencie świecą tylko poszczególne z nich. Nie ma tu ujęcia, gdy ona dokonuje "aktywacji" wszystkich przedmiotów w tej samej chwili. Przecież wiemy, że takie próby były niezwykle bolesne dla postaci w filmach aktorskich.

Czy takie wyjaśnienie sprawy można uznać za przekonujące?

