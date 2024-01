A gdyby...? - w 2. sezonie miał być mroczny odcinek o Spider-Manie. Pada porównanie do świetnego sci-fi

fot. Disney+

Reklama

W pierwszym sezonie A gdyby...? Spider-Man miał znaczący odcinek z zombie. Jednak w drugiej serii tego superbohatera zabrakło. Okazuje się, że był plan na jeden odcinek o nim, ale został anulowany pomimo tego, że scenariusz był gotowy. Informacje ujawnia główna scenarzystka 2. sezonu, AC Bradley w rozmowie z IGN.

A gdyby...? - mroczny Spider-Man

Tak scenarzystka opowiada o skasowanym pomyśle. Przypomnijmy, że ten etap prac nad 2. sezonem odbywał się jeszcze w czasie pandemii koronawirusa.

- Było poczucie, jakby świat już się kończył, więc nie musieliśmy do tego dodawać cegiełki. To stało się dla nas rozrywkową ucieczką. Napisałam jednak scenariusz odcinka, który na zawsze pozostanie w szufladzie. To było bardzo, ale to bardzo mroczne. Nazywałam go słowami: Ludzkie dzieci ze Spider-Manem.

Scenarzystka odnosi się do mrocznego i kapitalnie ocenianego filmu sci-fi w reżyserii Alfonso Cuarona pod tytułem Ludzkie dzieci. Produkcja z 2007 roku pokazuje chaotyczny i mroczny świat przyszłości osadzony w 2027 roku. Bradley nie ujawnia, jak dokładnie miało to wyglądać pod kątem fabualarnym.

A gdyby...? - 2. sezon jest dostępny na Disney+. 3. seria jest w planach, ale powstanie bez udziału Bradley.