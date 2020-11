Adam Badowski i Mike Pondsmith na MFKiG Cyber Edition

MFKiG

Wyjątkowe wydarzenie przygotowali organizatorzy 31. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi we współpracy ze studiem CD PROJEKT RED. W specjalną i wyjątkową podróż po uniwersum Cyberpunk, w którym osadzona jest gra Cyberpunk 2077 zabiorą naszych fanów osoby, które znają ten świat jak nikt inny. Adam Badowski – reżyser gry Cyberpunk 2077, oraz Mike Pondsmith – twórca gry fabularnej Cyberpunk, opowiedzą o tym, jak niesamowitym światem jest miasto Night City.

Poznamy historię powstania gry fabularnej i gry wideo, dowiemy się min. jakie elementy były istotne dla twórców, jakie dzieła inspirowały ich w tworzeniu tego świata, a także uchylimy rąbka tajemnicy związanego z wątkami narracyjnymi, przed którymi stanie główny bohater lub bohaterka gry Cyberpunk 2077, czyli V. Adam Badowski opowie m.in. o procesie powstawania gry CP2077, o jej ukrytych znaczeniach czy o motywacji stojącej za doborem ścieżki dźwiękowej. Jeśli czekacie na najnowszą produkcję od CD PROJEKT RED, to po prostu musicie zobaczyć nasz panel.

Cyberpunk 2077 to również znakomicie zapowiadające się wydawnictwa komiksowe. To właśnie o nich organizatorzy porozmawiają z Cullenem Bunnem – amerykańskim pisarzem i scenarzystą flagowej opowieści graficznej Trauma Team osadzonej w cyberpunkowym uniwersum, oraz z Bartoszem Sztyborem, uznanym polskim scenarzystą pełniącym funkcję narrative directora w CD PROJEKT RED.

Zapraszamy do zakupu biletów w atrakcyjnej cenie 10 złotych na stronie.

Adam Badowski to łodzianin, rocznik 1975. Ze studiem CD PROJEKT RED związany jest od momentu jego powstania w 2002 roku. Jako grafik 3D i animator współtworzył pierwszy łódzki zespół pracujący nad projektem Wiedźmin. Jest współodpowiedzialny za koncepcję i wizję artystyczną gier Wiedźmin i Wiedźmin 2: Zabójcy Królów. Będąc szefem studia CD PROJEKT RED koordynował produkcję gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wraz z dodatkami: Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, a obecnie gier Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana oraz Cyberpunk 2077.

Mike Pondsmith to legendarny amerykański projektant gier fabularnych, planszowych i komputerowych, rocznik 1954. Stworzył tak znane RPG, jak Cyberpunk, Mekton i Castle Frankenstein. Pracował przy podręczniku do gry Dungeons & Dragons. Wykładowca projektowania gier w DigiPen Institute of Technology, znajdującego się w stanie Waszyngton.