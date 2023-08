Adam Devine o filmach komediowych. Uważa, że kino superbohaterskie je zniszczyło

fot. JULIA TERJUNG // Peacock

Reklama

Adam Devine specjalizuje się w komediowych rolach - znany jest m.in. z filmu Pitch Perfect oraz seriali Prawi Gemstonowie, Pracoholicy czy gościnnego występu we Współczesnej rodzinie. W rozmowie z Theo Vonem w programie This Past Weekend mówił o jakości komedii w Hollywood. Przyznał, że chociaż seriale komediowe są nadal dobre, to nie może tego samego powiedzieć o filmach komediowych. Podzielił się też swoimi przemyśleniami, dlaczego tak się dzieje.

Moja teoria jest taka, że Marvel je zniszczył. Wydaje mi się, że filmy superbohaterskie zrujnowały komedie.

Następnie wyjaśnił, że sytuacja sprowadza się do wyboru filmu, na który chce się wydać pieniądze idąc do kina, co wiąże się z wysokością budżetu produkcji.

Więc myślisz sobie: "Cóż, dlaczego miałbym zapłacić taką samą kwotę pieniędzy, aby obejrzeć małą komedię w kinie, skoro mógłbym wydać tyle samo i zobaczyć coś, co jest warte 200 milionów dolarów?".

Devine zauważył również, że produkcja komedii przez studia gwałtownie spada w ostatnich latach. Poniżej możecie zobaczyć pełną rozmowę.

W ostatnim czasie Adama Devine'a mogliśmy oglądać we wspomnianym serialu Prawi Gemstonowie oraz filmie Teściowie poszukiwani (2023). Powrócił również do roli Bumpera Allena w serialu Pitch Perfect: Bumper in Berlin, który otrzymał zamówienie na drugi sezon.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin - zdjęcia

Pitch Perfect: Bumper in Berlin