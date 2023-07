Agatha: Coven of Chaos - spin-off jest jak drugi sezon WandaVision dla Marvela. Aktorka o swojej roli w serialu

materiały prasowe

Serial WandaVision nie dostał 2. sezonu, ale za to powstaje jego spin-off. Agatha: Coven of Chaos skupi się na tytułowej postaci, w którą ponownie wcieli się Kathryn Hahn. W obsadzie znalazła się również Debra Jo Rupp, która w WandaVision grała Sharon Davis oraz panią Hart, gdy była częścią sitcomu Wandy. W rozmowie z Berkshire Magazine opowiedziała o swojej radości z powrotu do roli, a także wyjawiła, jaki będzie nowy serial.

To drugi sezon WandaVision dla Marvela. Jest bardzo podobny do American Horror Story, gdzie każdy sezon to zupełnie nowa rzecz. Byłam zszokowana, kiedy do mnie zadzwonili, ponieważ naprawdę myślałam, że na tym się skończyło i nie przeszkadzało mi to. Ale kiedy zadzwonili byłam bardzo podekscytowana, ponieważ jest to postać, którą nigdy nie wiem jak zagrać. Będzie świetna zabawa.

Aktorka została zapytana o to, co najbardziej ją ekscytuje w nowym serialu. Nie chciała nic zdradzić, ale żartobliwie odpowiedziała, nawiązując do zakazu narzuconego przez studio.

Nie mogę nic powiedzieć. Boję się tych ludzi. To najbardziej tajemniczy ludzie na Ziemi. Nie wolno mi mówić o niczym. Boję się, że przyjdą mnie aresztować. To mogę ci powiedzieć: jestem w zasadzie tą samą osobą, którą byłam w WandaVision, panią Hart, ale innego rodzaju. Kręciliśmy w Los Angeles i właśnie się pakuję, żeby pojechać do Atlanty na dwa miesiące, aby kontynuować zdjęcia.

fot. Disney+

Agatha: Coven of Chaos - premiera serialu nie została jeszcze ujawniona.