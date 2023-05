Agatha: Coven of Chaos - ile odcinków serialu MCU? Więcej niż oczekiwano

Marvel

WandaVision jako początek Sagi Multiwersum miała dziewięć odcinków, więc więcej niż kolejne seriale MCU. Ich standardem stało się, że miały ich zaledwie sześć. Jak będzie z Agatha: Coven of Chaos?

Agatha: Coven of Chaos - liczba odcinków

Według aktorki Patti LuPone, która gra jedną z głównych ról w nowym serialu MCU ma on mieć dziewięć odcinków. Dodała, że wszystkie dziewięć scenariuszy napisano przed rozpoczęciem prac na planie, więc tutaj strajk scenarzystów nie powinien wpłynąć na potencjalne wstrzymanie zdjęć.

Aktorka przyznaje, że cała kwestia tajemnicy wokół serialu MCU trochę ją rozbawiła. W jednym z wywiadów zdradziła co nieco i potem osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji w Marvel Studios zwróciła się do niej, by nigdy więcej nie mówiła niczego o Agatha: Coven of Harkness. Uprzejmie i z uśmiechem zasugerowali jej, że ma mówić po prostu, że kazano jej niczego nie mówić,

Agatha: Coven of Harkness - premiera serialu MCU zaplanowana jest na 2024 rok w Disney+.