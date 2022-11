Agatha: Coven of Chaos - ilość odcinków. Nowy serial MCU będzie mieć 1. sezon jak WandaVision?

Fot. Marvel

Agatha: Coven of Chaos to serial o tytułowej antagonistce, którą widzowie poznali już w innej produkcji MCU, zatytułowanej WandaVision. Portal The Illuminerdi ekskluzywnie podzielił się informacją, że będzie to seria limitowana, składająca się z 9 odcinków, podobnie jak She-Hulk: Attorney at Law. Wciąż jednak nie wiadomo, ile będą trwać epizody.

Z tych informacji można wywnioskować, że Agatha: Coven of Chaos, podobnie jak WandaVision. będzie prawdopodobnie solową przygodą, trwającą jeden sezon.

Agatha: Coven of Chaos - kto wyreżyseruje odcinki?

Przynajmniej jeden odcinek ma wyreżyserować Jac Schaeffer, twórca WandaVision. Portal The Illuminerdi poinformował również, że według ich źródeł podobnie jest z Gandją Monteiro. Artystka pracowała na tym stanowisku między innymi przy takich produkcjach jak Nowy smak wiśni i Wednesday.

Agatha: Coven of Chaos - obsada serialu MCU

W główną bohaterkę ponownie wcieli się Kathryn Hahn. Portal Deadline poinformował także, że w obsadzie w nieznanej roli pojawi się Joe Locke, gwiazda Heartstoppera z Netflixa. W serialu zagra także Aubrey Plaza, znana między innymi z Parks and Recreation.

Agatha: Coven of Chaos - kiedy premiera?

Agatha: Coven of Chaos ma zaplanowaną premierę na zimę 2023 roku, lub początek 2024 roku.

