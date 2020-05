Agenci T.A.R.C.Z.Y. - klip i zdjęcia z premierowego odcinka finałowego sezonu serialu

Serial Agenci T.A.R.C.Z.Y. powraca w maju ze swoim finałowym, 7. sezonem. Kampania marketingowa sezonu znajduje się na ostatniej prostej. Tym razem do sieci trafiły zdjęcia i klip z premierowego odcinka nowej odsłony. Został on zatytułowany The New Deal. Materiały możecie sprawdzić poniżej.

W finałowym sezonie agenci znajdują się w Nowym Jorku w 1931 roku. Drużyna wyposażona w nowego Zephyra, który może skakać w czasie, musi dowiedzieć się, co wydarzyło się w tym okresie. Jeśli zawiodą dojdzie do katastrofy, która będzie miała zgubny wpływ na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W obsadzie finałowej odsłony znajdują się między innymi Chloe Bennet, Clark Gregg, Ming-Na Wen, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker oraz Henry Simmons. Finałowa odsłona liczy 13 odcinków.

Agenci T.A.R.C.Z.Y. 7x1

Agenci T.A.R.C.Z.Y. - premiera 7. sezonu 27 maja na antenie ABC.