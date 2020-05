Ms. Marvel - gwiazda Jeszcze nigdy... jako superbohaterka? Tego chcą fani, a aktorka komentuje

Główną rolę w serialu Jeszcze nigdy… gra początkująca Maitreyi Ramakrishnan, która zebrała dobre recenzje, tak jak cały serial. Marvel Studios planuje stworzyć serial o Ms Marvel, czyli Kamali Khan, superbohaterce pochodzenia pakistańskiego. Produkcja powstaje dla platformy Disney+ i ma być ściśle powiązana z kinowymi filmami.

Ramakrishnan została o to zapytana w nowym wywiadzie. Co sądzi o tym, że fani chcą zobaczyć ją w roli superbohaterki MCU? Nie chciałaby zagrać z uwagi na to, że choć jest Kanadyjką, jest również z pochodzenia Tamilką.

- Widziałam kilka postów na ten temat, ale szczerze mówiące, to nie chciałabym tej roli. Kamala Khan jest Pakistantką, ja jestem Tamilką. Jeśli byłaby tamilska superbohaterka, nie chciałabym, aby Pakistanka ją zagrała. Spytałabym: "Serio? Nie mogliście znaleźć kogoś, kto jest Tamilką?". Dlaczego miałabym to robić pakistańskiej społeczności? To nie byłoby fair - mówi aktorka.

Dodaje, że nie ma nic przeciwko gatunkowi filmów komiksowych i bardzo chętnie zagrałaby superbohaterkę. Na przykład chciałaby zostać córką Deadpoola, który by ją adoptował.

- To miałoby sens. Ryan Reynolds i ja moglibyśmy rzucać żartami z Kanady - śmieje się aktorka.

