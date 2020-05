Kapitan Marvel 2 - kandydatka do reżyserii. Kto może stanąć za kamerą?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowa informacja o Kapitan Marvel 2 pochodzi od Daniela Richtmana, dziennikarza, którego informacje praktycznie zawsze się sprawdzają.

Wiemy, że Anna Roden i Ryan Fleck, reżyserzy Kapitan Marvel nie powrócą za kamerą sequela. Według Richtmana Marvel Studios pod uwagę bierze m.in. Michelle McLaren, która doskonale znana jest fanom Gry o tron i Westworld. Dodaje, że ktokolwiek ostatecznie stanie za kamerą tego widowiska, prawdopodobnie wyreżyseruje również film o grupie New Avengers.

Nie pierwszy raz MacLaren doceniana za prace w serialach jest wiązaną z komiksową superprodukcję. To ona jako pierwsza miała stworzyć kinowe przygody Wonder Woman, ale opuściła projekt z powodu różnic kreatywnych. W lutym 2020 roku była plotka, że Sony Pictures chce ją do reżyserii filmu o Spider-Woman. Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną podjęte decyzje o wyborze reżyserki.

Kapitan Marvel 2 - premiera zaplanowana jest na 8 lipca 2022 roku.