Agenci T.A.R.C.Z.Y. - zwiastun zapowiada ostatnią misję tytułowych bohaterów

Agenci T.A.R.C.Z.Y. dobiegają końca. Dwa ostatnie odcinki zostaną wyemitowane w USA jeden po drugim. Ich tytuł to The End is at Hand oraz What We're Fighting For.

Szczegóły fabuły finałowego odcinka są trzymane w tajemnicy. Poprzednio zaprezentowany zwiastun zapowiadał ogromne emocje. Tym razem nowy klip odnosi się także do poprzednich odsłon. Widzimy początki serialu i wiele kluczowych momentów dla tej produkcji. Zobaczcie:

https://twitter.com/AgentsofSHIELD/status/1292491946636738560

W obsadzie serialu są: Clark Gregg, Chloe Bennet, Ming-Na Wen, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker, Natalia Cordova-Buckley, Jeff Ward oraz Henry Simmons.