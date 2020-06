Agenci T.A.R.C.Z.Y: sezon 7 - postać z Agentki Carter w 4. odcinku. Zobacz zwiastun

fot. ABC

Agenci T.A.R.C.Z.Y. przeniosą bohaterów do 1955 roku. Tam też będą musieli pomóc agentowi Danielowi Sousie znanemu z serialu Agentka Carter. Był on pierwszym agentem T.A.R.C.Z.Y., który poległ na służbie. Czy zmienią bieg wydarzeń?

W roli Sousy ponownie Enver Gjokaj, a cały odcinek ma bawić się konwencją osadzenia historii w latach 50. Między innymi ma być czarno-biały.

Aktor udzielił wywiadu portalowi EW.com, w którym został zapytany o wydarzenia z Avengers: Koniec gry. Tam też ostatecznie Steve wrócił do Peggy, więc Sousa jako obiekt uczuć poszedł w odstawkę.

- Szczerze mówiąc, to było jasne w scenariuszu i w sposobie gry Hayley, że Steve nigdy nie będzie zastąpiony. To była piękna tragedia jego pociągu do niej, bo on o tym wiedział, ale i tak chciał z nią być. Wiedział, że zawsze będzie na drugim miejscu i to trochę smutne - mówi aktor o swojej postaci.

Agenci T.A.R.C.Z.Y. - zwiastun