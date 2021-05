Nowy Seks w wielkim mieście - Chris Noth potwierdził udział w kontynuacji

fot. materiały prasowe

Producent wykonawczy, Patrick King powiedział: “Jestem podekscytowany, że mogę ponownie pracować z Chrisem”. Dodał również: „Jak moglibyśmy kiedykolwiek stworzyć nowy rozdział historii Seksu w wielkim mieście bez naszego pana Biga?”.

Fabuła kontynuacji przedstawi widzom dalsze losy nowojorskich przyjaciółek, które będą już po pięćdziesiątce i odkryją, że życie wraz z wiekiem nie jest mniej skomplikowane.

W obsadzie jest również Sara Ramirez (Chirurdzy) w roli Che Diaz. Jest to osoba niebinarna, która prowadzi podcast często goszczący bohaterkę graną przez Sarę Jessikę Parker.

Kontynuacja produkcji ma mieć tytuł And Just Like That… i będzie składać się z 10 odcinków, których czas trwania planowany jest na ok. 30 minut. Jak na ten moment nie została podana konkretna data premiery.

Chris Noth urodził się w 1954 roku. Jest amerykańskim aktorem znanym między innymi z takich produkcji jak: Żona idealna oraz Prawo i porządek. Jednak największy rozgłos przyniosła mu rola pana Biga w serialu Seks w wielkim mieście. Aktualnie można go zobaczyć w serialu pod tytułem The Equalizer.