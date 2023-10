Ahsoka - ten pomysł z finału miał być w Star Wars 9. Kim jest Morai?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

art. Jon McCoy/jonmccoyart.com

Reklama

Jak informowaliśmy w newsie o twiście związanym z Baylanem, w finale sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka pojawił się motyw bogów Mortis. Po raz pierwszy w aktorskich Star Wars ten pomył zadebiutował właśnie tutaj, bo oryginalnie wywodzi się z animacji Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów. Nie jest to jednak pierwszy przypadek, gdy Mortis miało pojawić się w aktorskich Star Wars.

Star Wars 9 - Mortis w skasowanym filmie

Colin Trevorrow tworzył wersję finału Gwiezdnej Sagi przez wiele miesięcy, a potem został zwolniony i zastąpiony J.J. Abramsem. W jego filmie zatytułowanym Duel of the Fates planeta Mortis związana ze wspomnianymi bogami miała być kluczowym miejscem akcji. To właśnie na Mortis miało dojść do epickiego finałowego pojedynku Rey z Kylo Renem. Aby wygrać, bohaterka miała zaakceptować Jasną i Ciemną Stronę Mocy, osiągając prawdziwą równowagę, jakiej Jedi i Sithowie nigdy nie mieli. Kwestia równowagi była kluczowo powiązana z bogami Mortis.

Star Wars 9 - szkice koncepcyjne

Gwiezdne Wojny - kim jest Morai?

W jednej ze scen widzimy, jak Ahsoka z uśmiechem zauważa znajomego ptaszka przypominającego sowę. Ta istota ma też kluczowy związek z Mortis i istotami zwanymi Jedynymi. Ta rasa ptaków pochodzi z księżyca Wasskah należącego do rasy Trandoshan, ale widziana była w różnych rejonach galaktyki. Po raz pierwszy Morai pojawił się w serialu Star Wars The Clone Wars. Jego rolą było przekazywanie woli Córki, która umierając uratowała życie Ahsoki. Sama Ahsoka twierdziła, że zawdzięcza Morai swoje życie, co nawiązuje do faktu oddania życiowej energii Córki, by Ahsoka mogła żyć. To zbudowało nierozerwalną więź z Morai. Jest to więc coś w rodzaju duchowego towarzysza Ahsoki.

fot. materiały prasowe

Co prawda te posągi i Morai widzimy na planecie Peridea, już krążą teorię, że to nie jest zwykłe miejsce. A nawet snuje się spekulacje, że Peridea to tak naprawdę Mortis pod inną nazwą. W animacji Obi-Wan komentował na temat Mortis, że nawet nie wie, czy nadal są w tej samej galaktyce. To wydaje się ważnym tropem.

Gwiezdne Wojny - Kim jest Matka?

Jedno jest pewne: Star Wars: Ahsoka zapowiada historię o większej skali, ambicji i znaczeniu, niż to, co Trevorrow planował w Star Wars 9. Wszyscy spekulują, że może chodzi o nadejście jednej z najpotężniejszych postaci w historii Gwiezdnych Wojen ściśle powiązanej z bogami Mortis, czyli Matki zwanej też Abeloth. Plotki sugerowayły, że ona będzie antagonistką w filmie Rey.

Ta pradawna istota, zwana również Zwiastunem Chaosu, Królową Gwiazd lub Matką, występowała w historiach ze starego kanonu Gwiezdnych Wojen zwanego Legendami. To postać ściśle powiązana z istotami znanymi z odcinków Wojen Klonów. Abeloth była z początku śmiertelnym sługą Jedynych, lecz z czasem stała się Matką, która wraz z Ojcem dbała o równowagę między rodzeństwem. Z powodu swojej śmiertelności jej fizyczne ciało zaczęło się starzeć i obumierać, z czym Abeloth usiłowała walczyć przez kąpiele w Sadzawce Wiedzy, co ostatecznie doprowadziło do jej zyskania nieśmiertelności, ale też skorumpowania duszy. Po odkryciu tego faktu, Jedyni wtrącili Abeloth do więzienia w Otchłani, z którego uciekała ilekroć balans w Mocy był zachwiany. W Legendach z tego powodu została uwolniona przez Jacena Solo, kiedy zachwiał balansem w Mocy swoimi manipulacjami czasem i ostatecznie została pokonana przez Luke’a Skywalkera, któremu pomógł Darth Krayt. Można jednak śmiało założyć, że takiej wersji historii Abeloth nie doczekamy się na wielkim ekranie.