Ahsoka Tano vs Baylan Skoll - kto wygra pojedynek? Wybierz zwycięzcę!

fot. materiały prasowe

Reklama

Przed nami gorące starcie dwóch zaciekłych rywali z serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka. Miecze świetlne skrzyżują: główna bohaterka Ahsoka Tano i czarny charakter Baylan Skoll. W zwiastunie przedstawiono, że czeka nas naprawdę ekscytujący pojedynek, którego nie możemy się doczekać. Zakładamy, że do walki dojdzie już niedługo. Prawdopodobne jest, że rozegra się ona w 3. odcinku, który zadebiutuje o 3:00 w nocy z przyszłego wtorku na środę. Są to wciąż tylko nasze domysły, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by oddać głos na spodziewanego zwycięzcę.

Z jednej strony swoimi umiejętnościami walki będzie popisywać się Ahsoka Tano. Wojowniczka wychowywała się w Zakonie Jedi od dziecka, ale jej nastoletnie lata to plac bitew Wojny Klonów. Uczennica legendarnego Anakina Skywalkera ostatecznie odeszła z Zakonu Jedi przed czystką z rozkazu 66, którą przeżyła. Rebeliantka, bojowniczka o wolność i mistrzyni miecza świetlnego inna niż wszyscy.

Po przeciwnej stronie do boju stanie Baylan Skoll. Dawny mistrz Jedi, który przeżył wykonanie rozkazu 66, czyli planu Dartha Sidiousa doprowadzającego do wybicia większości Jedi. Następnie stał się najemnikiem i teraz pracuje dla Morgan, by razem z nią dotrzeć do Wielkiego Admirała Thrawna. Wychowuje swoją uczennicę Shin, którą uczy tajników Mocy i walki mieczem świetlnym.

Zapraszamy zatem do wzięcia udziału w naszej ankiecie, w której będziecie mieli okazje zagłosować na swojego faworyta w tym starciu. Jesteśmy ciekawi zdania widzów, tak więc bardzo liczymy na Wasze głosy. Zachęcamy również do dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach.

Ahsoka Tano vs Baylan Skoll - kto wygra?

Czy Ahsoka Tano zdoła odeprzeć atak swojego wroga? A może Baylan Skoll okaże się zbyt silnym przeciwnikiem? Obstawiajcie, kto może wyjść zwycięsko z tej walki.